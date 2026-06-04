A una semana del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que el equipo llega en condiciones para afrontar el compromiso después de casi dos años de preparación.

Tras la victoria de México sobre Serbia en el último encuentro amistoso antes del torneo, el estratega destacó el proceso que atravesó el plantel para conformar la lista definitiva de 26 jugadores .

“Llevamos preparándonos 20 o 22 meses. No fue fácil la elección de los jugadores, la lista final. Hubo muchos contratiempos en el camino”, señaló Aguirre. El entrenador consideró que el equipo mostró una evolución durante los meses previos al Mundial y afirmó que el grupo llega en condiciones para encarar el debut en el Estadio Azteca.

“Creo que venimos en ascenso. Yo creo que llegamos bien, con buen ánimo, buen espíritu, físicamente bien, recuperando jugadores”, comentó.

Aguirre también dejó claro que mantiene plena confianza en todo el plantel y que no existen diferencias marcadas entre quienes podrían iniciar el encuentro frente a Sudáfrica y quienes esperan una oportunidad desde el banquillo.

“Los 26 me dan un abanico de posibilidades. No siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades”, explicó.

Sobre una posible alineación titular, el seleccionador evitó adelantar nombres y aseguró que la decisión dependerá del trabajo realizado durante los días previos al partido . “No me atrevería a decirte tres que van a iniciar. Vamos a ver cómo se presenta la semana, cómo están las cargas de trabajo y quién inicia”, indicó.

Respecto al triunfo sobre Serbia, Aguirre señaló que el resultado debe analizarse con equilibrio y recordó que una victoria no garantiza el rendimiento futuro del equipo.

“Siempre es mejor trabajar desde la victoria, pero también la confianza hay que medirla. Ese exceso de confianza es tan dañino como la falta de la misma”, afirmó.

México abrirá la Copa del Mundo el próximo jueves ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. A días del arranque del torneo, Aguirre sostuvo que el grupo se encuentra preparado para afrontar el reto y reiteró su confianza en cada uno de los futbolistas convocados . “Que juegue quien juegue, estoy tranquilo”, concluyó.

SV