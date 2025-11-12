La Selección Mexicana se alista para cerrar el año con dos partidos amistosos de alto nivel, y desde la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Fidel Ambriz, mediocampista de Rayados de Monterrey, aseguró que los duelos ante Uruguay y Paraguay representan una prueba similar a lo que enfrentarán en la Copa del Mundo del 2026.

México jugará este sábado ante Uruguay en Torreón, en el Estadio TSM Corona, y el martes contra Paraguay en San Antonio, Texas, como parte de la última Fecha FIFA del año. Ambriz, una de las caras jóvenes que busca consolidarse en el Tricolor, habló con madurez sobre el valor de estos encuentros y lo que significan en el proceso del equipo.

"Claro, yo creo que Uruguay y Paraguay, por algo calificaron al Mundial en una de las confederaciones más difíciles, entonces creo que va a ser un partido que sí nos puede dar una referencia de lo que será el Mundial. En la Fecha FIFA pasada se pudo demostrar el nivel que tienen este tipo de selecciones", señaló el mediocampista.

El jugador de Rayados explicó que México tiene identificados a varios elementos uruguayos, ya que muchos militan en la Liga MX, lo que les da cierta ventaja para conocer su estilo de juego y planear estrategias específicas. "En el mundo del futbol siempre vas a tener conocidos y más ahora que hay mucho uruguayo en nuestra liga. Yo fui compañero de Fede Viñas, entonces nos podemos dar referencias. También está el 'Búfalo' Aguirre, que los compañeros del América lo conocen bien. Va a ser un partido lindo", comentó.

Pese a la ausencia de figuras como Darwin Núñez, Ambriz advirtió que no deben relajarse. "Hay que tomarlo con la misma seriedad. Si no los convocaron, fue por decisión de (Marcelo) Bielsa o de la federación, pero los que vienen tienen la misma calidad", concluyó el mediocampista, quien se perfila como una opción importante para el medio campo mexicano rumbo a 2026.

