La jornada 10 del Liga MX dejó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. Cruz Azul se mantuvo como líder del torneo luego de imponerse con autoridad 3-0 a Atlético San Luis, resultado que consolidó el buen momento del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.El segundo puesto es para Toluca, mientras que Chivas recuperó terreno y volvió a colocarse dentro del top tres tras vencer a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Con este resultado, el conjunto rojiblanco dejó atrás dos jornadas complicadas y volvió a meterse en la pelea por los primeros puestos.Por su parte, Pumas UNAM también sumó tres puntos tras derrotar a Necaxa con un gol de cabeza de Guillermo Martínez en la recta final del encuentro. Sin embargo, los movimientos en la tabla los colocaron en la quinta posición, luego de que otros equipos escalaran posiciones.La jornada también incluyó el Clásico Regio, donde Tigres UANL se llevó el triunfo ante Monterrey gracias a un gol en los minutos finales de André-Pierre Gignac, en uno de los duelos más esperados de la fecha. Estos resultados terminaron por redefinir la tabla general al cierre de la décima jornada del Clausura 2026.SV