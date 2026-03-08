Domingo, 08 de Marzo 2026

Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la J10 del Clausura 2026

Los partidos de esta semana concluyeron con diversos cambios de posiciones para los equipos

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Cruz Azul se mantuvo como líder del torneo luego de imponerse con autoridad 3-0 a Atlético San Luis. IMAGO7.

La jornada 10 del Liga MX dejó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. Cruz Azul se mantuvo como líder del torneo luego de imponerse con autoridad 3-0 a Atlético San Luis, resultado que consolidó el buen momento del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

El segundo puesto es para Toluca, mientras que Chivas recuperó terreno y volvió a colocarse dentro del top tres tras vencer a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Con este resultado, el conjunto rojiblanco dejó atrás dos jornadas complicadas y volvió a meterse en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, Pumas UNAM también sumó tres puntos tras derrotar a Necaxa con un gol de cabeza de Guillermo Martínez en la recta final del encuentro. Sin embargo, los movimientos en la tabla los colocaron en la quinta posición, luego de que otros equipos escalaran posiciones.

La jornada también incluyó el Clásico Regio, donde Tigres UANL se llevó el triunfo ante Monterrey gracias a un gol en los minutos finales de André-Pierre Gignac, en uno de los duelos más esperados de la fecha. Estos resultados terminaron por redefinir la tabla general al cierre de la décima jornada del Clausura 2026.

Así queda la tabla general tras la Jornada 10

Posición Equipo Puntos
1 Cruz Azul 25
2 Toluca 24
3 Chivas 21
4 Pachuca 20
5 Pumas 19
6 Tigres 16
7 Atlas 16
8 América 14
9 Monterrey 13
10 Puebla 11
11 Atlético San Luis 10
12 Juárez 10
13 León 10
14 Mazatlán 10
15 Xolos 9
16 Necaxa 9
17 Querétaro 6
18 Santos 5

