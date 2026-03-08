La jornada 10 del Liga MX dejó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. Cruz Azul se mantuvo como líder del torneo luego de imponerse con autoridad 3-0 a Atlético San Luis, resultado que consolidó el buen momento del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

El segundo puesto es para Toluca, mientras que Chivas recuperó terreno y volvió a colocarse dentro del top tres tras vencer a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Con este resultado, el conjunto rojiblanco dejó atrás dos jornadas complicadas y volvió a meterse en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, Pumas UNAM también sumó tres puntos tras derrotar a Necaxa con un gol de cabeza de Guillermo Martínez en la recta final del encuentro. Sin embargo, los movimientos en la tabla los colocaron en la quinta posición, luego de que otros equipos escalaran posiciones.

La jornada también incluyó el Clásico Regio, donde Tigres UANL se llevó el triunfo ante Monterrey gracias a un gol en los minutos finales de André-Pierre Gignac, en uno de los duelos más esperados de la fecha. Estos resultados terminaron por redefinir la tabla general al cierre de la décima jornada del Clausura 2026.

Así queda la tabla general tras la Jornada 10

Posición Equipo Puntos 1 Cruz Azul 25 2 Toluca 24 3 Chivas 21 4 Pachuca 20 5 Pumas 19 6 Tigres 16 7 Atlas 16 8 América 14 9 Monterrey 13 10 Puebla 11 11 Atlético San Luis 10 12 Juárez 10 13 León 10 14 Mazatlán 10 15 Xolos 9 16 Necaxa 9 17 Querétaro 6 18 Santos 5

