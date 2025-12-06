Max Verstappen apareció en el momento más decisivo de la temporada. El tetracampeón del mundo sacó su mejor vuelta cuando más lo necesitaba y conquistó la pole position para el Gran Premio de Abu Dhabi en el Circuito de Yas Marina, última carrera del calendario 2025 y escenario donde se definirá al campeón de pilotos. Con un tiempo de 1:22.207, el neerlandés dejó claro que no está dispuesto a entregar la corona sin luchar hasta la última curva.

Detrás de él se acomodaron sus dos rivales directos: Lando Norris, segundo a 0.201 segundos, y Oscar Piastri, tercero a 0.230. Los dos pilotos de McLaren llegan con opciones matemáticas al desenlace, aunque el escenario favorece a Norris, quien únicamente necesita finalizar en el podio para proclamarse campeón del mundo por primera vez en su carrera. Piastri, por su parte, está obligado a ganar y esperar un tropiezo de su propio compañero.

La sesión de clasificación fue un reflejo del pulso que ha marcado toda la temporada: emociones a flor de piel, nerviosismo y constante presión en cada giro. Desde la Q1 comenzaron las sorpresas, y una de las más dolorosas fue la eliminación de Lewis Hamilton, quien no logró escapar del primer corte y deberá arrancar desde la posición 16. Para el siete veces campeón, Abu Dhabi volvió a convertirse en un circuito complicado en un año que tampoco le ha sonreído.

Con Verstappen al frente y los dos McLaren respirándole en la nuca, la carrera de este domingo promete ser una de las más memorables de los últimos tiempos. Todo se definirá en un choque directo entre el vigente campeón y la dupla "papaya", que ha dominado gran parte del 2025.

La largada está programada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México, y con tanto en juego, cada movimiento, cada pit stop y cada decisión estratégica podría inclinar la balanza. Abu Dhabi se prepara para coronar al nuevo monarca o para ver a Verstappen completar una remontada épica. El desenlace está listo.

Parrilla de salida GP de Abu Dhabi

Max Verstappen / Red Bull Lando Norris / McLaren Oscar Piastri / McLaren George Russell / Mercedes Charles Leclerc / Ferrari Fernando Alonso / Aston Martin Gabriel Bortoleto / Kick Sauber Esteban Ocon / Haas Isack Hadjar / RB Yuki Tsunoda / Red Bull Oliver Bearman / Haas Carlos Sainz / Williams Liam Lawson / RB Kimi Antonelli / Mercedes Lance Stroll / Aston Martin Lewis Hamilton / Ferrari Alex Albon / Williams Nico Hülkenberg / Kick Sauber Pierre Gasly / Alpine Franco Colapinto / Alpine

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Cadillac elige el Super Bowl para presentar el auto de Checo Pérez

OF