Entusiasmado por el sorteo del Mundial de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer viernes 5 de diciembre que habría que rebautizar el futbol americano, considerando que el balón redondo, llamado "soccer" en ese país, merece realmente el nombre de "futbol". La declaración se dio en un momento en el que crece ese deporte a nivel nacional, impulsada por la futura celebración del torneo en suelo estadounidense.

"Tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama futbol. Pero cuando uno lo piensa (…) esto es el futbol, no hay duda. Hay que encontrar otro nombre para todo lo que tenga que ver con la NFL (National Football League), el campeonato de futbol americano", dijo el presidente, que asistió en Washington al sorteo de la próxima Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"No tiene ningún sentido, cuando uno lo piensa" , agregó.

El futbol para los estadounidenses

Para los estadounidenses, la palabra "futbol" designa espontáneamente al futbol americano, un deporte que se juega principalmente con las manos, completamente diferente de lo que el resto del mundo conoce bajo ese mismo nombre. La distinción a menudo lleva a confusión en conversaciones sobre deportes.

Todo el país, o casi todo, se paraliza cada año con la final del campeonato de la NFL, el Super Bowl, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encargó ayer viernes de subrayar para el público estadounidense que el Mundial de 2026 será, en términos de importancia, el equivalente a 104 Super Bowls.

Apasionado por los deportes de todo tipo, Trump ha desarrollado una pasión particular por el futbol que no deja de crecer a medida que se acerca el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Norteamérica. Este entusiasmo se refleja en su interés por el desarrollo de la infraestructura y la promoción del evento a nivel nacional.

El país albergará la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey / Nueva York, en un evento que se espera masivo y de los más vistos en el mundo. La elección este país como sede subraya la importancia de la región como centro neurálgico del deporte y el entretenimiento internacional.

