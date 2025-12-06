La actividad de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se define este sábado con los encuentros de Vuelta. Será una jornada de alta emoción con dos partidos, siendo el segundo del día el Tigres vs Cruz Azul. En caso de que no quiera perderte la actividad, en esta nota te compartimos toda la información sobre el horario del duelo, dónde verlo EN VIVO y el contexto de los equipos que lo protagonizarán.

Cómo llegan Tigres vs Cruz Azul a la Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025

Luego del empate en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, La Máquina y los regios se enfrentan en el choque definitivo en busca del boleto a la gran final.

Tigres pisará la cancha de su casa para finiquitar su obra.

En el primer encuentro de esta semifinal, los regios lograron sacar el empate de su visita a la Ciudad de México. Los capitalinos se vieron sorprendidos por un gol del argentino Ángel Correa, quien aprovechó un error defensivo para callar el sonido de la Máquina.

Pero con el empuje de su afición, los celestes no bajaron los brazos y desde los once pasos Gabriel "Toro" Fernández desató la explosión celeste del recinto del Pedregal.

Pareciera ventaja para los Tigres, porque para avanzar a Cruz Azul solo le queda ganar o ganar, ya que la igualada con o sin goles le beneficia a los de Nuevo León por la posición en la Tabla General.

La Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 Tigres vs Cruz Azul se jugará este sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario, en Monterrey, Nuevo León.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Cruz Azul

El partido de Vuelta de las Semifinales estará disponible para verse EN VIVO a través de múltiples plataformas, incluyendo televisión abierta, restringida y servicios de streaming. Además, para seguir todos los detalles en tiempo real, el minuto a minuto estará disponible en las redes sociales oficiales de ambos equipos, y el resultado será publicado por EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 6 de diciembre, 21:10 horas

Sábado 6 de diciembre, 21:10 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, aztecadeportes.com, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

