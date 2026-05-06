Como si a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Selección Mexicana les faltara la gota que derramara el vaso, esta cayó este miércoles con una nueva polémica en torno a la convocatoria anticipada de Javier Aguirre y la prolongada concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), situación por la que varios jugadores se perdieron la Liguilla y, de último momento, la Vuelta de las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

De una lista de 20 futbolistas de la Liga MX, la mitad pertenece a equipos que disputan la Liguilla, siendo Chivas el más afectado en cuanto a jugadores, con cinco que no pudieron estar ante Tigres. Todos estaban obligados, como se había mencionado en días previos y se ratificó el 28 de abril con el lanzamiento de la convocatoria, a reportar este miércoles 6 de mayo.

La sorpresa la dio Toluca, que un día antes confirmó que Alexis Vega y Jesús Gallardo, los dos jugadores de los Diablos Rojos convocados por Aguirre, estarían disponibles para la Vuelta de la Semifinal de la Concacaf contra LAFC. Aparentemente, contaban con un permiso especial de la Selección, situación que desató la controversia.

El dueño de Guadalajara, Amaury Vergara, no se quedó de brazos cruzados y, a través de sus redes sociales, lanzó un mensaje sobre el acuerdo. Además, señaló que la dirección deportiva del club dio la orden de traer de regreso a sus futbolistas, lo que encendió aún más el debate. La Federación respondió de forma tajante al señalar que todos los jugadores incluidos en la lista debían presentarse en la concentración antes de las 20:00 horas de este miércoles o quedarían fuera del Mundial.

Las consecuencias del fracaso qatarí

Desde la eliminación en Qatar 2022, el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que México será anfitrión, ha estado marcado por distintas polémicas, contradicciones y decisiones espontáneas que han generado desconfianza e incertidumbre entre la afición, que no ha visto los resultados esperados en el terreno de juego.

En noviembre del 2022, el Tri consumó contra Arabia Saudita uno de los fracasos recientes más grandes en su historia al no poder superar la fase de grupos de aquel Mundial en Qatar. Gerardo "Tata" Martino ya estaba en la prórroga al frente de la Selección Mexicana y su renuncia llegó de inmediato tras quedar fuera de la Copa, dejando vacante el puesto por un tiempo.

Dentro de la Federación, Gerardo Torrado ya tenía varios meses de haber dejado el cargo de Director de Selecciones Nacionales y había sido reemplazado por Jaime Ordiales, mientras que Yon de Luisa dejó la presidencia en mayo del año siguiente, dando paso a la etapa actual.

Rodrigo Ares de Parga llegó como Director Ejecutivo de Selecciones en enero de 2023, cargo en el que permaneció medio año. En mayo arribó Juan Carlos Rodríguez, "La Bomba", como Comisionado Presidente de la Federación, acompañado por Ivar Sisniega como Presidente Ejecutivo y Duilio Davino como Director Deportivo.

La corta era de Diego Cocca

Después del ciclo de Gerardo "Tata" Martino, Diego Cocca fue el elegido por Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales para tomar las riendas de una Selección herida, luego de que Marcelo Bielsa rechazó el cargo. Cocca salió de Tigres con apenas cinco partidos dirigidos en su etapa con el club para ponerse la chamarra del Tri.

El argentino dirigió siete encuentros: cuatro de Liga de Naciones y tres amistosos, con saldo de tres victorias, tres empates y una derrota. Sin embargo, ese descalabro llegó en la Semifinal de la Nations League ante Estados Unidos, resultado que terminó por costarle el puesto, en el que permaneció menos de 130 días. Además, "La Bomba" también le dio las gracias a Rodrigo Ares de Parga.

Jaime Lozano: interino, designado y despedido

El anuncio de la salida de Diego Cocca de la Selección se dio una semana antes del inicio de la Copa Oro 2023, y Jaime Lozano fue elegido de forma interina para tomar el control del combinado nacional durante el torneo. Después de conquistar el certamen tras vencer a Panamá, "Jimmy" convenció a los directivos y se quedó como el técnico oficial del Tri.

La etapa de Lozano, después del torneo regional, se extendió por 15 partidos más y, ya como entrenador oficial, registró cinco triunfos, cuatro empates y seis derrotas. México perdió la Final de la Liga de Naciones ante Estados Unidos en marzo de 2024 y también quedó eliminado en la Fase de Grupos de la Copa América.

Fue entonces cuando, pese a la eliminación, Duilio Davino aseguró que Jaime Lozano seguiría al frente del equipo. "Tiene el apoyo de todos y el proyecto continúa para el Mundial del 2026 como lo habíamos dicho antes", fueron las palabras de Davino tras la eliminación. Semanas después, Lozano dejó de ser director técnico del Tri.

"La Bomba" hizo implosión

En diciembre de 2024, el Comisionado Presidente, Juan Carlos Rodríguez, puso fin a su etapa en la FMF al renunciar por motivos personales, luego de no llegar a un acuerdo sobre el fondo de inversión de mil 250 millones de dólares para una reestructuración, proyecto que fue su principal bandera durante el casi año y medio que permaneció en la Federación.

Mikel Arriola, Presidente Ejecutivo de la Liga MX, asumió el puesto de "La Bomba" de forma interina, mientras que la continuidad de Ivar Sisniega quedó en la cuerda floja y su situación se definirá después del Mundial 2026.

El tercer mandato de Aguirre

Javier Aguirre llegó como el tercer entrenador en el proceso mundialista rumbo a la próxima Copa del Mundo en casa, no exento de críticas por parte de la afición debido a sus antecedentes al frente del equipo tricolor. Su etapa comenzó con la obtención de la Liga de Naciones casi de inmediato y la Copa Oro el año pasado. Hasta ahora, registra 14 victorias, seis empates y cuatro derrotas en esta etapa.

La llegada de Aguirre procedente del Mallorca vino acompañada de la garantía de que será el técnico el próximo 11 de junio, además de una planeación en la que también está incluido Rafa Márquez como asistente y futuro timonel de la Selección Nacional.

Nadie tiene boleto asegurado

Duilio Davino volvió a dar de qué hablar la semana pasada con la presentación de la lista de jugadores de la Liga MX que participarán en la larga concentración rumbo al Mundial 2026. El Director de Selecciones Nacionales había declarado que los futbolistas que Javier Aguirre tuviera a su disposición y que no fueran parte del "sparring" tendrían un lugar en la lista final.

Sin embargo, tras la revelación de los 20 convocados, Davino rectificó en una entrevista y dejó abierta la posibilidad para cualquier jugador que forme parte de la prelista de 55 futbolistas que será entregada a la FIFA a finales de este mes.

Quien no llegue no tendrá Mundial

El proyecto futbolístico rumbo a la justa veraniega incluyó un acuerdo mediante el cual los clubes mexicanos aceptaron disputar la Liguilla del Torneo Clausura 2026 sin sus jugadores convocados y, en particular, el partido de Toluca correspondiente a la Vuelta de la Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf. Tigres disputó la misma instancia, aunque sin futbolistas convocados.

Después de que los Diablos confirmaron la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo para enfrentar este miércoles al LAFC, surgió el descontento de Amaury Vergara. "Los acuerdos son válidos solo cuando todas las partes lo respetan", declaró el dueño de Chivas durante la madrugada. Posteriormente, la FMF emitió un comunicado con la advertencia de que quienes no se presentaran en el CAR quedarían fuera del Mundial 2026.

En un mensaje posterior ante los medios, Aguirre, con Davino en silencio a su lado, se limitó a señalar que nadie ha roto el acuerdo, que no es la primera vez que una Liguilla se disputa sin seleccionados y reiteró que esperará a los 20 jugadores conforme a lo pactado. No aceptaron preguntas y quedó en el aire quién otorgó el presunto permiso a Toluca para contar con sus futbolistas.

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