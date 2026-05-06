Julián Quiñones renueva con Al-Qadisiya hasta 2030

En vísperas del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Al-Qadisiya ha enviado un mensaje de autoridad al mercado internacional: Julián Quiñones se queda. El club saudí anunció oficialmente la extensión de contrato del delantero mexicano por dos años adicionales , asegurando su permanencia en la institución hasta junio de 2030.

La renovación llega en el momento más dulce para el atacante. Quiñones, quien aterrizó en el futbol árabe en 2024, se ha consolidado como la máxima figura de su equipo y el terror de las defensas rivales. Actualmente, lidera la tabla de goleo de la temporada 2025-2026 con una cifra estratosférica de 29 anotaciones, superando a figuras de talla mundial.

Su impacto quedó demostrado una vez más el pasado fin de semana, cuando selló la victoria de 3-1 sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, anotando el tercer tanto que permitió al Al Qadisiya afianzarse en la cuarta posición de la tabla general con 68 puntos.

Esta noticia llega como un bálsamo de confianza para la Selección Mexicana . Quiñones se perfila como una pieza inamovible en el esquema de Javier Aguirre para el Mundial que está por comenzar. Su capacidad de definición y su estado físico impecable lo posicionan como la principal esperanza ofensiva del Tri para hacer valer la localía en este torneo histórico.

Con el futuro contractual resuelto, Quiñones se enfocará en cerrar la liga este sábado 9 de mayo ante el Al Feiha, buscando aumentar su cuota goleadora antes de reportar con el combinado nacional. Al Qadisiya no solo retiene a su goleador, sino que asegura a un jugador que llegará a la cita mundialista en el mejor nivel de su carrera profesional.

SV