Charros toma ritmo ganador y afronta larga gira fuera del Panamericano

Los Charros de Jalisco afrontarán a partir de este viernes una de las pruebas más importantes de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, cuando inicien una larga gira de nueve juegos fuera del Estadio Panamericano, luego de haber disputado tres series consecutivas en casa que les permitieron escalar hasta la tercera posición de la Zona Norte.

La novena jalisciense llega fortalecida tras sumar siete victorias en sus nueve compromisos más recientes , resultados que incluyeron su tercera barrida de la campaña y, además, triunfos ante los dos mejores equipos de la división: Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey, conjunto al que le pasaron la escoba.

El gran momento de Charros también se refleja en el rendimiento de sus abridores. Kurt Heyer presume la segunda mejor efectividad de toda la LMB con un sólido 1.93, únicamente por detrás de Nolan Kingham, de Sultanes, quien registra 1.82. Por su parte, Zac Grotz aparece en el quinto lugar de este departamento con 2.43. Ambos serpentineros presumen de tres victorias cada uno en la temporada.

A la ofensiva, Kyle Garlick continúa siendo una de las principales armas del conjunto albiazul. El jardinero ocupa el cuarto lugar de carreras impulsadas de toda la competencia con 35, siendo superado por Robinson Canó de Diablos Rojos (36), así como también por Gabriel Cancel y Jimmy Kerrigan, de Bravos de León, quienes acumulan 41 y 42 remolcadas, respectivamente.

La gira comenzará este viernes 29 de mayo a las 19:30 horas , cuando Charros visite a los Algodoneros de Unión Laguna, equipo que actualmente ocupa el antepenúltimo lugar de la Zona Norte con récord negativo de 13-22.

Posteriormente, los caporales viajarán a la frontera para enfrentarse nuevamente a los Toros, los cuales se mantienen como líderes del sector con marca de 24-10. Finalmente, cerrarán el recorrido en Aguascalientes frente a Rieleros, novena que se mantiene en el quinto puesto de la clasificación con récord de 18-17.

SV