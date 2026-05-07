Selección Mexicana arranca su primer día de prácticas rumbo al Mundial 2026

Bajo un cielo despejado en el sur de la Ciudad de México, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se convirtió este jueves en el epicentro de la ilusión nacional. Con el rigor que caracteriza la gestión de Javier Aguirre, la Selección Mexicana de Futbol completó su primer día oficial de entrenamientos, marcando el inicio de una concentración extendida que servirá como cimiento definitivo para la Copa del Mundo 2026.

El “Vasco” no perdió tiempo. Desde las primeras horas de la mañana, el estratega mexicano supervisó una sesión que combinó la descarga física tras el cierre de la liga local para estos jugadores con conceptos tácticos de alta intensidad. El grupo trabajó con 20 futbolistas en cancha , en una mezcla estratégica diseñada para elevar el nivel competitivo desde el primer minuto.

De la plantilla presente, 12 jugadores son considerados la base sólida de Aguirre: elementos que, salvo una sorpresa mayúscula o una lesión, tienen su lugar prácticamente asegurado en la lista final para el Mundial. Junto a ellos, el resto del grupo lo conforman ocho jóvenes ‘sparrings’, quienes tienen la misión crítica de dar dinamismo a las prácticas y presionar a los consagrados para evitar cualquier exceso de confianza.

CORTESÍA/ SELECCIÓN MEXICANA.

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado”, se escuchó decir en el entorno del cuerpo técnico, subrayando que esta concentración no es solo de convivencia, sino también de supervivencia deportiva.

Esta preparación tiene como objetivo inmediato el primer duelo amistoso de esta etapa: el enfrentamiento contra la selección de Ghana . El partido se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el 22 de mayo, una plaza que históricamente ha arropado con entusiasmo al equipo nacional y que servirá para medir el estado de forma de los seleccionados de la Liga MX tras la polémica jornada de incorporaciones.

Con la disciplina de Aguirre como estandarte y el grupo finalmente unido, el camino hacia la justa mundialista ha dejado de ser una proyección para convertirse en una realidad de sudor y estrategia sobre el césped del CAR.

SV