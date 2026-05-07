El defensa de Chivas, José Castillo, aseguró que el mensaje emitido por Amaury Vergara tras la controversia relacionada con los convocados a la Selección Mexicana fue importante para reforzar la confianza del grupo, además de reflejar el respaldo de la directiva hacia el equipo y el cuerpo técnico.

El futbolista rojiblanco señaló que la postura del propietario del club fue clara y acertada, especialmente por el peso que tiene la institución dentro del futbol mexicano y por la cercanía que mantiene con el plantel en un momento determinante de la temporada.

"Al final, es el máximo timonel de la institución. Entonces, me parece que mandó un mensaje más que contundente, de respaldo. Al final, creo que es alguien que refleja eso, que está cercano a la institución, que está cercano con nosotros, con el cuerpo técnico, con el staff. Entonces, me parece que cumple con esa labor de mandar un mensaje contundente, sabiendo de lo que representa el timonel de Chivas para la liga, por lo que representa para México. Entonces, me parece que fue una manera de dirigirse bastante acertada", señaló.

El equipo mantiene el enfoque en la cancha

Castillo también dejó claro que, más allá del entorno mediático, el equipo mantiene la concentración puesta en revertir la situación deportiva y responder en la cancha, con el objetivo de mostrarse competitivo y conectar nuevamente con la afición rojiblanca.

"Sí, es un mensaje contundente. Como ya lo comentaba, eso está mucho más allá de nuestro control. Nosotros simplemente nos enfocamos en preparar la semana, en estar al máximo de nuestras capacidades y en pensar, desde el minuto uno, en salir a revertir esta situación. Queremos ser un equipo digno, competitivo durante los 90 minutos, un equipo que emocione e ilusione a la gente, como ha sido el objetivo durante todo el torneo: que la afición se sienta identificada con nosotros. La gente va a ser clave el sábado, como lo ha sido a lo largo de toda la temporada", agregó.

La unión del grupo, clave para buscar la clasificación

Por otra parte, José Castillo reconoció que el respaldo mostrado desde la directiva ayudó a fortalecer todavía más la unión dentro del vestidor, algo que considera fundamental para afrontar un escenario complicado y buscar la clasificación.

"Eso es algo que ha caracterizado a este grupo: cerrar filas a lo largo del torneo. Pero confiamos en que esta eliminatoria se definirá más por lo que nosotros podamos hacer como equipo, algo que ya demostramos a lo largo del torneo. Como grupo hemos cerrado filas, existe una unión increíble y creo que esa es la manera de revertir un escenario complejo: estando unidos como grupo, como staff y como institución. Eso incluso empieza desde los mensajes de Amaury, estando cercano a nosotros y buscando siempre velar por los intereses de la institución. Al final, eso refleja cómo está el grupo: unido y plenamente consciente de lo que nos estamos jugando el sábado", concluyó.

Chivas buscará la remontada ante Tigres

Chivas se enfrentará a Tigres el próximo sábado, en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde buscará remontar el marcador para conseguir su boleto a la siguiente fase del torneo.

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