El vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos. Este jueves, el mediocampista uruguayo Federico Valverde emitió un comunicado oficial para dar su versión tras el incidente ocurrido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con su compañero Aurélien Tchouaméni. Aunque el jugador intentó minimizar el carácter violento del suceso, el parte médico del club confirmó la gravedad de la situación: Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico.

La tensión, que ya venía gestándose desde el miércoles, explotó en un segundo enfrentamiento este jueves. Valverde señaló que el desgaste emocional de una temporada sin títulos fue el detonante : “Ayer tuve un incidente con un compañero a raíz de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”. Según diversos reportes, el uruguayo habría recriminado al francés la filtración de discusiones internas, lo que derivó en un careo que terminó con Valverde en el hospital.

A pesar de que Valverde insiste en que el golpe fue fortuito, las consecuencias físicas son severas. “En la discusión me golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolaria al hospital”, explicó en su comunicado. Sin embargo, los servicios médicos del Real Madrid fueron más específicos y diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico que lo obligará a guardar reposo absoluto entre 10 y 14 días. Esta lesión lo deja oficialmente fuera del trascendental duelo contra el FC Barcelona en el Camp Nou.

El “Halcón” cerró su mensaje lamentando la imagen proyectada y reafirmando su lealtad al equipo en este cierre de ciclo . “El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida… Si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero”, afirmó, aunque también reconoció el dolor de no poder ayudar en el campo: “Me duele más que a nadie no poder hacerlo”. El club ya abrió expedientes disciplinarios para ambos jugadores ante lo que se considera una crisis de vestuario inédita en los últimos años.

SV