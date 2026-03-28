Tras el empate sin goles ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo , al considerar que enfrentaron a un rival de alto nivel y respondieron a la exigencia.

“Enfrentarse a Portugal, que es un equipo que nos había ganado cinco de seis, no es fácil. Es un equipo top ten, tiene buenos jugadores, muy buen técnico; le ganó a Alemania. Es un equipo hecho y derecho. Entonces, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias”, señaló.

Ante los abucheos y silbidos de la afición, el “Vasco” dejó claro que sus jugadores deben mostrar carácter para vestir la camiseta nacional.

“Lo he dicho hasta el cansancio: aquí hay que tener pantalones y tamaños, porque la afición es exigente y nos pide ganar y jugar bien. Quiero que el jugador no se esconda, que quiera la pelota, que no pida el cambio por un calambre, que muestre personalidad, y creo que lo mostraron. Jugaron e intentaron hasta el final”, agregó.

Finalmente, reconoció que, pese a las ausencias por lesión, el equipo vive momentos clave rumbo a la Copa del Mundo , ya que estos partidos serán determinantes para definir la lista final.

“Es la última prueba de fuego para elegir la lista final: esto y Bélgica el martes. Estoy teniendo reuniones individuales para decidir qué hacer. Evidentemente, no quiero dejar de lado a la gente que está lesionada. Ya decía yo: 12 jugadores que nos ayudaron a ganar Nations y Copa de Oro no están”, concluyó.

SV

