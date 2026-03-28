En el regreso de la Selección Mexicana al Estadio Azteca la noche de este sábado, el encuentro terminó con un empate sin goles ante Portugal, en el primer partido amistoso de esta fecha FIFA para el Tri. La puntería no acompañó a ninguno de los dos combinados frente al público que abarrotó el Coloso de Santa Úrsula.

La atmósfera en el inmueble, recién renovado, fue de fiesta por el retorno a casa de la escuadra tricolor, con un espectáculo montado a la altura de un rival de alto calibre.

El encuentro no careció de emociones desde los primeros minutos . En los 15 iniciales, la visita ya había generado un par de sustos: primero, tras un error en la salida mexicana que no logró capitalizar; después, con un disparo bombeado de Joao Félix que pasó apenas por encima de la portería de Raúl “Tala” Rangel.

Portugal se adueñó del balón durante gran parte del encuentro. En la primera mitad, Gonçalo Ramos desperdició otro par de ocasiones claras, dejando a la afición con las manos en la cabeza.

A México, por su parte, le costó generar peligro. En los momentos en los que logró retener el balón e intentar construir desde el fondo, con Erik Lira en la salida y la distribución de Brian Gutiérrez y Álvar Fidalgo, no consiguió romper el orden defensivo planteado por Roberto Martínez. Las aproximaciones fueron escasas y las más peligrosas llegaron con disparos lejanos de Obed Vargas e Israel Reyes. Con poco futbol, la afición hizo notar su descontento con abucheos al medio tiempo.

Para la segunda parte, el planteamiento de Aguirre se modificó desde el banquillo con la entrada de revulsivos . En medio de la presión constante de los portugueses sobre el área del “Tala”, el contragolpe se convirtió en la opción más viable para México. El ingreso de Armando “Hormiga” González reanimó ligeramente al público y, poco después, protagonizó la jugada más clara del equipo en el partido.

Erick Sánchez, Germán Berterame y Julián Quiñones combinaron en una acción vertiginosa, pero el centro enviado por el naturalizado mexicano fue mal rematado por González, quien mandó su cabezazo apenas a un costado de la portería rival.

El vendaval ofensivo de la visita no cesó, ni siquiera con el ingreso de otra figura como Vitinha. Rangel se vistió de héroe con una atajada en los minutos finales para evitar la derrota. México, más con garra que con futbol, no logró inquietar seriamente al rival, algo que la afición no dejó pasar, manteniendo los abucheos en el Azteca.

El “Vasco” tendrá el martes, ante Bélgica, una nueva oportunidad para encontrar respuestas urgentes en su alineación titular y en su sistema de juego de cara a la Copa del Mundo, si no quiere exponerse a un escenario adverso como anfitrión.

SV