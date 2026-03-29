El Centro de Alto Rendimiento, casa de la Selección Mexicana, se ha renovado con miras a la próxima Copa del Mundo 2026. El CAR, como es conocido, estrena instalaciones donde se concentrará el Tricolor antes y durante el próximo Mundial.

Fueron cerca de 390 millones de pesos el costo de la renovación de algunos sitios y la creación del edificio central, la joya de esta obra al interior del CAR.

La gran obra en el CAR es el complejo central, en el que se encuentran oficinas de cuerpos técnicos y directivos, áreas médicas, de nutrición, inteligencia deportiva y un impresionante gimnasio al centro, donde podrán trabajar jugadores de cualquier categoría, de forma simultánea.

Ahora, el Centro de Alto Rendimiento es capaz de albergar cuatro selecciones al mismo tiempo. En las instalaciones del combinado nacional no sólo se concentra el equipo mayor encabezado por Javier Aguirre, también lo hacen todas las selecciones inferiores y las femeniles.

Después de cada concentración, los jugadores reciben una encuesta para que puedan sugerir, cambiar o implementar nuevas ideas para su comodidad.

México se concentra desde el lunes pasado en el CAR para su compromiso de este sábado por la noche contra la selección de Portugal en el Estadio Banorte y el domingo viajarán a Chicago para enfrentar el martes a Bélgica, en el Soldier Field.