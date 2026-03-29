El Gran Premio de Japón 2026 marcó un punto de inflexión generacional en la Fórmula 1. En una carrera de contrastes y estrategia pura en el Circuito de Suzuka, el joven italiano Kimi Antonelli logró su segunda victoria de la temporada con Mercedes, un resultado que lo catapulta a la cima del campeonato de pilotos, confirmando que el "efecto Antonelli" es una realidad dominante en el Gran Circo.

Sin embargo, el camino al triunfo no fue sencillo para el piloto de 19 años. Pese a haber conseguido la pole position, los nervios parecieron traicionarlo en el momento de la largada. Antonelli patinó en exceso al apagarse los semáforos, cometiendo un error grave que lo hizo caer cuatro posiciones en la primera secuencia de curvas. En apenas un suspiro, el liderato que tanto trabajó en la clasificación se desvanecía ante el empuje de los McLaren y Ferrari.

La fortuna y la lectura de carrera jugaron a favor de la escudería alemana promediando la competencia. Un fuerte impacto de Oliver Bearman (Haas) contra las protecciones provocó la salida del “Safety Car”, un evento que alteró por completo la ventana de paradas. Mercedes reaccionó con precisión quirúrgica, llamando a Antonelli a los pits justo cuando el auto de seguridad neutralizaba el ritmo del pelotón. Esta maniobra le permitió recuperar el terreno perdido y salir al frente de la fila. En el relance, la estrategia de neumáticos del italiano fue impecable; con pista limpia y aire fresco, Antonelli impuso un ritmo demoledor que ya no tuvo sombra hasta la bandera a cuadros.

Detrás del italiano, Oscar Piastri consolidó un sólido segundo lugar para McLaren, aunque sin argumentos suficientes para dar alcance al Mercedes en el último stint. La batalla más intensa se libró por el último escalón del podio, donde el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró contener de forma agónica los ataques de George Russell, relegando al británico al cuarto puesto por apenas unas milésimas de segundo.

Para la afición mexicana, la jornada fue discreta. El tapatío Sergio "Checo" Pérez tuvo que batallar desde el fondo tras una clasificación complicada. Aunque el tapatío logró ganar un par de posiciones aprovechando los incidentes de carrera, su Cadillac no mostró el ritmo suficiente para escalar hacia la zona de puntos, finalizando en la posición 17 tras haber partido desde el sitio 19.

Tras el frenesí en suelo nipón, el Gran Circo entrará en una pausa de actividades durante todo el mes de abril. La acción se reanudará del 1 al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, un evento de alta expectativa que albergará la segunda carrera sprint del calendario 2026.

Resultados del Gran Premio de Japón

Kimi Antonelli / Mercedes Oscar Piastri / McLaren Charles Leclerc / Ferrari George Russell / Mercedes Lando Norris / McLaren Lewis Hamilton / Ferrari Pierre Gasly / Alpine Max Verstappen / Red Bull Liam Lawson / RB Esteban Ocon / Haas Nico Hulkenberg / Audi Isack Hadjar / Red Bull Gabriel Bortoleto / Audi Arvid Lindblad / RB Carlos Sainz / Williams Franco Colapinto / Alpine Sergio Pérez / Cadillac Fernando Alonso / Aston Martin Valtteri Bottas / Cadillac Alex Albon / Williams Lance Stroll / Aston Martin Oliver Bearman / Haas

GS