Tras la actividad disputada viernes y sábado, la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026 llega a su cierre este domingo 22 de marzo con tres partidos que pondrán fin a la fecha.

La Jornada 12 se puso en marcha el viernes con los primeros encuentros. Posteriormente, el sábado se disputaron varios de los partidos más atractivos de la jornada, por lo que este domingo se cierra la actividad con los últimos encuentros que terminarán de definir el balance completo de la fecha.

Entre los partidos programados destaca el duelo entre Pachuca y Toluca, en un enfrentamiento entre equipos que han mostrado regularidad en el torneo.

La jornada dominical también incluye el compromiso entre Santos Laguna y Puebla, además del partido entre Juárez y Tigres.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de distintas plataformas y señales de televisión, si bien vale la pena mencionar que depende los convenios que tiene cada conjunto con las televisoras.

Partidos hoy domingo 22 de marzo – Liga MX EN VIVO

Santos Laguna vs Puebla | 17:00 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium |

Pachuca vs Toluca | 17:00 | FOX One, FOX |

Juárez vs Tigres | 19:00 | FOX One, TV Azteca |

Resultados y más de la Liga MX

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* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

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