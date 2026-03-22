América sin margen de error en lo que resta del Clausura 2026

El Club América continúa mal y de malas. Luego de caer por la mínima en el Clásico Capitalino ante Pumas, el equipo dirigido por André Jardine descendió a la octava posición. Con este panorama, las Águilas enfrentan un riesgo real de quedarse fuera de la Liguilla si no logran mejorar su rendimiento en el cierre de la fase regular, algo que no ocurre desde el Clausura 2017.

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Son dieciséis campañas ya en las que América ha estado presente en la fase final de manera ininterrumpida. De esas participaciones, los de Coapa presumen cuatro títulos ganados en ocho años, con la distinción de que se convirtieron en el primer equipo tricampeón en torneos cortos.

América no se ha levantado de la mala racha

Sin embargo, la actualidad de las Águilas contrasta con la de hace un par de temporadas. Los azulcremas no han logrado sacudirse la mala racha ni el bajón futbolístico que los afectó tras perder la final del Clausura 2025 frente al Toluca. A casi un año de aquel duro golpe, los capitalinos siguen sin reencontrarse con su mejor versión, mostrando irregularidad y falta de contundencia en momentos clave.

En lo que va del Clausura 2026, América registra cinco victorias, dos empates y cinco derrotas que le permiten acumular apenas 17 puntos, una diferencia abismal respecto al primer lugar, que es ocupado por Chivas con 30 unidades.

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Por si fuera poco, las Águilas han perdido dos de sus tres clásicos. Primero, sucumbieron ante el Rebaño por 1-0 en la jornada 6 y, recientemente, cayeron con un penal de último minuto frente a los Pumas. Aún tienen pendiente por disputar el Clásico Joven contra Cruz Azul, siendo el único que les queda para no quedar más evidenciados ante sus máximos rivales.

¿Pase a la liguilla en juego?

Hay que recordar que, para esta campaña, se eliminó el repechaje o play-in; esto quiere decir que solo los equipos ubicados del 1 al 8 obtendrán el derecho de clasificarse a la Liguilla.

Con el descalabro a manos de los felinos, América se puso en riesgo de salir de los puestos de clasificación, ya que está al límite. El pase de los azulcremas para la fiesta grande aún está en sus manos, pues solo deberán evitar perder más de un juego, ya que su perseguidor más cercano es Monterrey, que ostenta 14 puntos y está en el noveno sitio. Después le siguen Necaxa y León, empatados con 13 unidades.

La última vez que las Águilas no disputaron una fiesta grande fue en el lejano Clausura 2017 bajo la dirección de Ricardo Lavolpe. En ese torneo, culminaron en el noveno peldaño con 24 puntos, los mismos que Morelia, que se adueñó del octavo lugar, pero los azulcremas quedaron fuera por diferencia de goles.

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AS