Se esperaba que el juego entre las selecciones de México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 fuera reñido, con posibilidades para ambos equipos y que quizá se fuera a los tiempos extra o los penales. Pero en la cancha sólo hubo un equipo, el mexicano. Los ecuatorianos sorprendieron por su falta de ambición y dejar guardada la probada calidad de sus jugadores.

Al término del compromiso, el director técnico Sebastián Beccacece compareció ante los medios de comunicación para ofrecer su balance del partido, asumiendo la responsabilidad por el desempeño de su equipo durante los primeros 45 minutos, lapso en el que el cuadro local impuso condiciones y definió el rumbo de la eliminatoria.

Lejos de buscar excusas, el estratega argentino fue claro al evaluar el desarrollo del juego y el nivel mostrado por el rival. "Ya lo había dicho, no me sorprendió, nosotros creo que sabíamos de lo que podía ser México, no pudimos neutralizarlos", explicó el entrenador. Beccacece detalló que el plan inicial no funcionó como esperaba, ya que el mediocampo mexicano logró superar a sus dirigidos. Mencionó específicamente las dificultades para ejercer presión sobre jugadores clave como Gilberto Mora, Luis Romo y Eric Lira, lo que impidió a su equipo ganar terreno y establecer su ritmo de juego habitual.

El desarrollo del primer tiempo fue el factor determinante en la derrota, algo que el propio técnico reconoció abiertamente ante la prensa. "Un primer tiempo que no fue acorde, el rival nos superó a mitad de cancha, se lo dije a los futbolistas, es responsabilidad mía", afirmó. Sin embargo, destacó la reacción de sus jugadores en la parte complementaria, donde lograron equiparar las fuerzas y generar oportunidades, incluyendo una jugada de peligro protagonizada por Kevin Rodríguez que pudo haber cambiado el estado anímico del encuentro. A pesar del esfuerzo, el tiempo y las circunstancias no permitieron concretar la remontada que buscaban.

A pesar del dolor que representa la eliminación del torneo, Beccacece se mostró satisfecho con la actitud mostrada por su plantilla hasta el silbatazo final. "La verdad que no pudimos hacer lo heroico que vinimos a buscar, no tengo reproche, tengo actitud, lo dimos todo", expresó. El técnico valoró la entrega de sus dirigidos, calificando las acciones del equipo como profundas y reconociendo que ahora toca atravesar el duelo deportivo que genera una derrota de esta magnitud. En un tono de despedida anticipada, reiteró su agradecimiento tanto a los jugadores como al país por el respaldo recibido durante su gestión.

Sebastián Beccacece habla con Ángelo Preciado durante la pausa de hidratación. EFE/J. Méndez

Fin del ciclo: Beccacece anuncia su renuncia

La conferencia de prensa también sirvió como escenario para confirmar el futuro del banquillo ecuatoriano. Tras asumir el cargo el 1 de agosto de 2024, el ciclo de Sebastián Beccacece llegó a su conclusión oficial. El entrenador explicó que su contrato estaba condicionado a la participación del equipo en el torneo y, al no alcanzar las metas trazadas, la decisión de dar un paso al costado era definitiva. "No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial", sentenció.

El balance final de su etapa al frente del equipo nacional deja un registro de contrastes. Por un lado, la eliminación en la segunda ronda, y por otro, el recuerdo de momentos destacados, como la histórica victoria conseguida frente a Alemania durante la fase de grupos. Beccacece reconoció que el resultado ante México representa una noche triste para el pueblo ecuatoriano, el cual había depositado una gran expectativa en este grupo de jugadores. Recordó que al inicio de su proceso no había un camino marcado, pero consideró que se logró mejorar lo realizado en la edición mundialista anterior.

Para cerrar su intervención, el técnico argentino dedicó unas últimas palabras al grupo humano que conformó durante estos años de trabajo en el futbol internacional. Aunque admitió que le habría gustado continuar al mando del proyecto, prefirió destacar la cohesión lograda al interior del vestuario. Describió el ambiente del equipo como una "hermandad extraordinaria" y agradeció profundamente el respeto, la entrega y el compromiso de quienes llamó un "grupo de guerreros". Con estas declaraciones, Beccacece pone punto final a su etapa como seleccionador, dejando a la federación la tarea de buscar un nuevo estratega para el próximo ciclo.