¿Y si sí? Así surgió la frase que se ha hecho viral en millones de mexicanos

La Selección Mexicana avanza con paso firme en el Mundial 2026 y una simple pregunta ha desatado la locura nacional: "¿Y si sí?". Descubre el origen de este fenómeno viral que saltó de las redes a los estadios, uniendo a millones en un sueño mundialista que hoy parece posible.

Durante las últimas semanas, las calles, las plataformas digitales y las gradas del Estadio Ciudad de México han resonado con un solo eco ensordecedor. No se trata de un cántico tradicional de las barras ni de una millonaria campaña de marketing, sino de un mantra orgánico que refleja la esperanza de todo un país.

El fenómeno comenzó a gestarse sutilmente meses antes de la justa mundialista, pero explotó de manera definitiva tras el paso perfecto del Tricolor en la fase de grupos. Las contundentes victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa encendieron una chispa que hoy se ha convertido en un incendio de optimismo.

Para entender la magnitud de esta tendencia, es necesario responder a las preguntas básicas: ¿qué es, quién lo inventó, cuándo surgió y por qué se volvió tan popular? La historia nos remonta a la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un escenario muy lejano a los reflectores internacionales de la Copa del Mundo.

El inesperado origen en la Liga MX

El verdadero autor intelectual de esta frase es Efraín Juárez, quien en ese momento fungía como director técnico de los Pumas de la UNAM. Durante una entrevista rutinaria con la cadena deportiva TUDN, el estratega fue cuestionado sobre las posibilidades reales de su equipo para levantar el título del futbol mexicano.

Con una mezcla de desafío, picardía e ilusión, Juárez respondió al periodista Rodrigo Celorio con una contrapregunta que quedaría grabada para la posteridad. "¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?", sentenció el entrenador, sin saber que esas palabras trascenderían los colores de su institución.

Esa simple pero poderosa frase caló hondo en el imaginario colectivo de los aficionados universitarios en un principio. Sin embargo, lo que inicialmente era un lema exclusivo de una sola afición, rápidamente rompió las barreras de los clubes gracias a la inmediatez del internet y las redes sociales.

La cercanía del Mundial 2026, que se celebra parcialmente en territorio nacional, y la necesidad intrínseca de creer en el equipo representativo facilitaron la adopción de este lema a nivel masivo. La frase estaba lista para dar el salto definitivo de la liga local al escenario global.

El toque musical que rompió el internet

A pesar de su origen futbolístico, el salto definitivo a la viralidad masiva ocurrió gracias a la creatividad inagotable de los internautas mexicanos. Un emotivo video editado en TikTok combinó la lista oficial de convocados de la Selección Mexicana con una banda sonora que toca las fibras más sensibles de la cultura popular.

La canción elegida para este metraje fue "Hasta que te conocí", interpretada magistralmente por el legendario Juan Gabriel durante su icónico concierto en el Palacio de Bellas Artes. La mezcla de nostalgia, pasión futbolera y la constante pregunta "¿Y si sí?" generó una ola emocional imparable en todas las plataformas.

Millones de reproducciones y miles de compartidas después, el mantra ya no tenía un dueño específico; le pertenecía a cada mexicano que soñaba con ver a su equipo trascender en el torneo. La frase dejó de ser una simple duda para convertirse en una afirmación de fe colectiva y un escudo contra el pesimismo histórico.

Este fenómeno digital demuestra cómo las redes sociales tienen el poder de resignificar un mensaje y adaptarlo a un contexto completamente nuevo. El algoritmo de plataformas como X, Instagram y TikTok se inundó de ediciones similares, consolidando la expresión como el himno no oficial del torneo mundialista.

De las pantallas a las gradas mundialistas

El impacto digital no se quedó atrapado en los teléfonos móviles, sino que se materializó físicamente durante los partidos de México. En el reciente y vibrante duelo de dieciseisavos de final contra Ecuador, el cántico retumbó al unísono en las tribunas, creando una atmósfera intimidante para los rivales sudamericanos.

Tras los goles anotados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez, que aseguraron el pase a la siguiente ronda, los miles de asistentes corearon la frase a todo pulmón. Especialistas deportivos coinciden en que el éxito de la expresión radica precisamente en su simplicidad y en su carácter abierto.

A diferencia de otras consignas, esta no promete un campeonato seguro ni peca de arrogancia, sino que invita a soñar sin miedo al fracaso. Es un salvavidas emocional, algo vital para una afición que históricamente ha sido golpeada en las instancias definitivas de los mundiales anteriores.

Para comprender mejor la evolución de este suceso, aquí presentamos los puntos clave del fenómeno:

Nacimiento: Liguilla del Clausura 2026 con Pumas.

Liguilla del Clausura 2026 con Pumas. Catalizador: Video viral con música de Juan Gabriel.

Video viral con música de Juan Gabriel. Consolidación: Victorias invictas del Tri en fase de grupos.

Victorias invictas del Tri en fase de grupos. Evolución: Cánticos masivos en estadios mundialistas.

Precisamente, este desbordado optimismo ha desatado otras tendencias humorísticas paralelas en el ecosistema digital. Frases derivadas como "La primera ya duerme en Bellas Artes", en clara referencia a la anhelada Copa del Mundo, demuestran cómo el aficionado mexicano es experto en mezclar el humor con la esperanza.

Mientras el equipo dirigido por Javier Aguirre se prepara para encarar los octavos de final, el país entero se mantiene unido bajo una misma premisa. El balón seguirá rodando, los rivales serán cada vez más duros, pero la ilusión ya nadie la apaga: ¿Y si sí?

CT