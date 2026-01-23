El Gobierno de México dio a conocer, en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, que los participantes de la Copa del Mundo 2026 serán sujetos de impuestos, pero “únicamente en la proporción que represente la cantidad de partidos que tengan lugar en México en los que participe o sea convocado el jugador”, de acuerdo con el capítulo 9.4.4 de la RMF, es decir, solo por el tiempo que jueguen en el país, no toda la justa.

Es la primera ocasión que el país toma esta medida en un evento internacional de este calibre, ya que no había sucedido en los Mundiales de 1970 y 1986, ni en los Juegos Olímpicos de 1968. Ante esta decisión, en una plática con el Doctor en Economía, Israel Macías, profesor de la Universidad Panamericana, señaló que sigue la ley.

“Todo mundo es sujeto de impuestos. Cualquier actividad que te genere un ingreso está sujeta a que paguemos impuestos, no importa si eres nacional o extranjero”, señaló el economista.

¿Quiénes pagarán?

Macías señaló que “los países con mucha relación, suelen tener tratados de cooperación, de no doble tributación. Para evitarla se hacen acuerdos y mientras esté pagando sus impuestos en su país, México acuerda no cobrar impuestos aquí y viceversa”. Este tema también está considerado en la RMF, siempre y cuando cumplan con diversos puntos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De los países confirmados para jugar en México con este tipo de acuerdo son Colombia, España, Sudáfrica y Uruguay, no así Corea, Túnez y Japón, mientras que de los países por confirmar, según la eliminatoria, lo tienen República Checa, Ucrania, Polonia y Jamaica, de acuerdo con la página de internet del Sistema de Administración Tributaria.

Aún así, el profesor consideró que “como un acto de buena voluntad, ser buen anfitrión, se acceda a firmar algún tipo de suspensión unilateral del cobro del impuesto, porque no es entrar con otras autoridades fiscales. Lo que pueden hacer es firmar un desistimiento de cobrar como un acto de amistad, esa sería la salida políticamente adecuada”.

El proceso del pago

“Técnicamente lo que les toca es que la Federación (de futbol) del país en cuestión, designe a alguien, que tenga las nóminas en la mano, nombres, personas y le indiquen en qué cuenta va y deposita. El jugador no tiene que hacer un trámite, ellos en automático reciben la retención de su impuesto y lo que le depositan ya es el saldo neto”, detalló el profesor.

La Resolución estipula, en el mismo punto antes mencionado, que “el jugador o su representante en el país, según corresponda, calculará el ISR que resulte y lo enterará, a más tardar el 19 de agosto de 2026”, un mes después de que haya terminado la competencia y el pago puede ser a través de cualquier medio.

Para tener una garantía del pago, en la perspectiva del economista “el SAT tiene que estar en comunicación con la gente de FIFA, con las selecciones confirmadas para venir al país para hacer un análisis previo y (desde antes) saber cuánto, casi, van a depositar, quien tiene que sacar las uñas es el SAT, si hay que cobrarles a toda costa yo les mando un inspector, poniendo las cosas en un extremo”, concluyó.

¿Cuánto pagarán?

Si bien es posible conocer el dinero en premio para el Mundial, de $50 millones de dólares y una bolsa total de $665 MDD en total, el pago individual de cada jugador por parte de las Federaciones no es conocido, pues aunque se filtran los contratos por parte de sus clubes, no hay un “sueldo fijo” dentro de las selecciones, además de que “es difícil por temas de secreto bancario, información personal, es un delito andar distribuyendo información fiscal”, comentó Macías. Por ende, la cantidad estimada que recibiría el país podría ser dada a conocer hasta la fecha límite del pago.

El artículo 170 de la Ley del ISR establece que personas físicas o morales, en ejercicio de actividades deportivas, se aplicará una tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido sin deducción alguna y será por la remuneración base, las primas y bonificaciones en metálico que reciban, pero solo de los encuentros que disputen en México, no en Estados Unidos o Canadá, si es el caso.

MF