Tras meses de polémica y trámites legales, Julio César Chávez Jr. volverá al ring este sábado para enfrentar al argentino Ángel Julián Sacco, en una función a celebrarse en San Luis Potosí, donde también estará su hermano Omar Chávez, quien se medirá al colombiano José Miguel Torres.

En 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por permanecer en Estados Unidos con visa de turista y deportado a México para cumplir una orden de aprehensión por presuntos nexos con el crimen organizado. Las acusaciones son graves, pues al primogénito del Gran Campeón Mexicano se le relaciona con el tráfico de armas. Sin embargo, las audiencias del caso se han aplazado y el Jr. lleva el proceso en libertad, sin impedimentos para seguir peleando y buscar un campeonato.

En la pelea contra Sacco no hay cinturones en juego, pero sí toda la atención mediática, a la expectativa de que, en la parte final de su carrera, el hijo de la leyenda corrija el rumbo.

Chávez Jr. viene de ser derrotado por Jake Paul en 2025; el ‘Paisano’ Sacco acumula 10 victorias consecutivas, aunque esta será la primera vez que compita fuera de su país.

“Los argentinos son muy fuertes, son buenos boxeadores, pero los mexicanos somos mejores”, aseguró Chávez Jr. ayer en la ceremonia de pesaje, donde marcó 191.8 libras (86.99 kilos), por 190.7 libras (86.5 kilos) de su rival, ambos dentro del límite de la división crucero.

Omar Chávez y José Miguel Torres también subieron a la báscula para su combate en peso semipesado. El Businessman dejó la aguja en 173.2 libras (78.56 kilos) y El Mochuelito en 174.2 libras (79.01 kilos).

Omar tiene una deuda con la afición potosina, pues ahí fue donde sostuvo su última pelea, una derrota ante Misael Rodríguez Olivas en enero del año pasado.

De su rival, lo que más destaca es su veteranía: con 46 años de edad y más de 60 peleas, el colombiano ha estado activo desde 2003. Fue campeón latino en peso wélter por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2008, y en 2011 ganó los títulos de peso medio de la Federación de Boxeo de Norteamérica y de la Organización Norteamericana de Boxeo.

“Espero que el rival y yo nos brindemos arriba del ring para la gente de Potosí. No cabe duda de que yo, cuando subo al ring, me la rifo y esta no va a ser la excepción. Ojalá sea una pelea buena, entretenida, que no corra mucho, que se pare y que nos demos los dos chingazos; de eso se trata”, dijo Omar sobre el combate que le espera.

Las peleas de los hermanos Chávez serán transmitidas por Box Azteca, a través de Canal 7, a partir de las 23:00 horas.

X/SPNKnockOut

Raymond Muratalla vs. Andy Cruz en ESPN

ESPN Knock Out transmitirá la pelea entre Raymond Muratalla y Andy Cruz por el campeonato de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en manos del estadounidense.

Muratalla fue ascendido a campeón por la FIB tras el retiro de Vasiliy Lomachenko y ahora tendrá que hacer su primera defensa ante el campeón olímpico cubano, quien, con apenas seis peleas profesionales, afronta su gran oportunidad.

La pelea estelar en Las Vegas dejará a un campeón legitimado en el ring o a una promesa encaminada a hacer historia.

La función comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se espera que Muratalla vs. Cruz inicie a las 22:00 horas.

Cartelera completa en el Fontainebleau de Las Vegas

Raymond Muratalla vs. Andy Cruz, pelea por el campeonato de peso ligero de la FIB

Khalil Coe vs. Jesse Hart, pelea en peso semipesado por el campeonato WBC USA

Israil Madrimov vs. Luis David Salazar, pelea en peso medio

Omari Jones vs. Jerome Baxter, pelea en peso superwelter

Zaquin Moses vs. Leandro Damián Medina, pelea en peso superpluma

Harley Mederos vs. Renny Viamonte, pelea en peso superligero

Jorge Ruiz vs. Austin Joel, pelea en peso pluma

Kaipo Gallegos vs. Wilson Akinocho, pelea en peso ligero

X/TUDNMEX

Pelea de noqueadores en Televisa

Por su parte, Televisa y TUDN transmitirán a las 23:00 horas de este sábado el combate entre Célex Castro y José ‘Koruko’ Flores, pelea pactada a 10 rounds que podría durar menos por el poder que ambos púgiles han demostrado en los puños.

Célex está invicto y ha ganado por nocaut 15 de sus 21 peleas; mientras que ‘Koruko’ tiene marca de 8-3, donde 7 de esas 8 victorias han sido por la vía rápida.

