En marzo del año pasado, Javier Mier fue nombrado Director Deportivo de Chivas, una designación que generó múltiples cuestionamientos debido a su breve experiencia previa en el cargo. Sin embargo, en menos de un año bajo su gestión, el conjunto rojiblanco ha logrado encontrar una de sus mejores versiones recientes.

Mier asumió la dirección deportiva del Guadalajara en uno de los momentos más complicados de la institución, tras la salida de Fernando Hierro y posteriormente del grupo de directivos españoles conformado por Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso. El club atravesaba un periodo de incertidumbre marcado por malos resultados deportivos, inversiones poco acertadas y un proyecto sin rumbo claro.

Ante este panorama, la llegada de Javier Mier representó un reto mayúsculo, no solo por la responsabilidad del cargo, sino también por el escaso margen de tiempo para ofrecer resultados inmediatos a una afición exigente. Pese a las críticas iniciales, el propietario del club, Amaury Vergara, junto a Alejandro Manzo, respaldaron el proyecto encabezado por Mier, el cual rápidamente comenzó a dar frutos.

La nueva gestión apostó por futbolistas jóvenes, con calidad probada y poco reflector mediático, una estrategia poco habitual en el Guadalajara. En el mercado de verano 2025, rumbo al Torneo Apertura 2025, Mier y Manzo reforzaron al plantel con incorporaciones estratégicas y de bajo costo como Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Bryan González y Diego Campillo.

Ledezma fue una prioridad para Mier, quien ya lo conocía de su etapa en Selecciones Menores. En el caso de Álvarez, la directiva logró convencer tanto al jugador como a Xolos de Tijuana mediante un proyecto deportivo atractivo, algo que no se había concretado en gestiones anteriores.

Asimismo, Mier tomó decisiones clave en la depuración del plantel, dando salida a jugadores que generaban conflictos internos como Fernando Beltrán y Víctor Guzmán, lo que facilitó negociaciones con Grupo Pachuca para concretar la llegada de Bryan González, elegido para cubrir la banda izquierda tras la salida de Mateo Chávez al futbol de los Países Bajos.

Otro movimiento relevante fue el regreso de Diego Campillo, futbolista formado en fuerzas básicas de Chivas y conocido por Mier desde etapas juveniles, quien había salido del club durante la administración española. Su reincorporación fortaleció tanto la defensa como el mediocampo.

En el mercado invernal, la directiva priorizó la salida de elementos con salarios elevados y fuera del proyecto de Gabriel Milito, como Javier Hernández, Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez. Al mismo tiempo, se reforzó el ataque con el regreso de Ricardo Marín y la incorporación de Brian Gutiérrez, procedente del Chicago Fire de la MLS, uno de los fichajes más disputados del mercado nacional.

Además, Chivas acudió al mercado local para fichar a Ángel Sepúlveda, quien venía de consolidarse como el mejor goleador mexicano con Cruz Azul, con el objetivo de generar mayor competencia ofensiva junto a Armando González.

Actualmente, el Guadalajara se mantiene en la cima de la clasificación, con varios de los refuerzos incorporados bajo la gestión de Javier Mier como piezas clave del equipo. Su proyecto ha demostrado que, más allá de los grandes nombres, el éxito se construye con planificación, coherencia deportiva y trabajo conjunto entre directiva, cuerpo técnico y jugadores.

MF