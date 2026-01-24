Con la mira fija en coronarse bicampeones, los Charros de Jalisco tomaron una ventaja clave en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) 2025-26 y su mánager, Benjamín Gil, fue contundente al asegurar que el Clásico del Pacífico no regresará a Culiacán.

Tras un sólido triunfo 10-6 ante los Tomateros de Culiacán en el juego 2, Gil destacó la intención de finiquitar la serie en casa este fin de semana.

“A lo mejor vengo a Culiacán a visitar gente tan bonita, pero yo no pienso regresar a Culiacán… vamos a tratar de liquidar en casa; vamos a ganar dos juegos más en esta serie, estamos jugando tremendo beisbol”, afirmó el “Matador”.

“No tengo pensado regresar a Culiacán sino hasta el año que entra”, aseguró Gil. “Bueno, no hasta el año que entra porque me encanta venir, aquí tengo muy buenos amigos pero a jugar beisbol no creo que regrese a jugar en este mes”.

La serie al mejor de siete continuará en el estadio Panamericano esta tarde con el tercer duelo programado desde las 18:00 horas. Charros buscan tomar una cómoda ventaja que les permita celebrar ante su afición.

Gil ha mantenido al equipo mentalizado en lograr el bicampeonato desde que levantaron la corona en la temporada 2024-25 y ha insistido en la fortaleza colectiva de sus peloteros para mantener el ritmo.

El estratega jalisciense ha reforzado la mentalidad ganadora con un staff de pitcheo que ha respondido en momentos clave en esta serie final.

Hoy, los Charros echarán mano de Luis Iván Rodríguez como abridor.

En contraste, el mánager de los Tomateros, Lorenzo Bundy, mantiene la fe en su grupo y confía en que puede revertir la desventaja para regresar la serie a Culiacán.

“Sabemos que no es fácil, pero debemos ganar dos juegos para estar aquí (en Culiacán) el miércoles.”

Este enfrentamiento tiene un ingrediente extra: ambos estrategas suman historias cruzadas en finales recientes y cargan con la experiencia de años en la LMP y torneos internacionales como la Serie del Caribe, donde Gil y Bundy han participado en múltiples ocasiones, aunque aún buscan consagrarse como campeones en ese escenario.

La cifra

9 triunfos en 15 juegos tienen los Charros en el Panamericano enfrentando a Tomateros en la postemporada.