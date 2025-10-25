El futbol español está más que listo para que se juegue uno de los partidos más esperados del año a nivel internacional: el Clásico Real Madrid vs Barcelona, que se disputará este domingo 26 de octubre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que puede definir el liderato de LaLiga. Por si quieres verlo en vivo, te decimos cuáles son las opciones.

Liderato en juego en el Clásico Real Madrid vs Barcelona

El encuentro reunirá a los grandes protagonistas del momento, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, considerados los herederos de la histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Tanto el francés como el español llegan en situaciones opuestas: el merengue atraviesa el mejor inicio goleador de su carrera con 15 anotaciones en 12 partidos, mientras que el juvenil carga molestias físicas, aunque sigue siendo una pieza importante en el esquema de los catalanes.

Para los técnicos de ambos equipos será un duelo especial. Xabi Alonso dirigirá su primer clásico al frente del Real Madrid, con su equipo invicto en casa y con la posibilidad de ampliar la ventaja en la cima a cinco puntos. Del otro lado, el alemán Hansi Flick no podrá estar en el banquillo debido a una sanción y será reemplazado por su asistente Marcus Sorg.

El Barcelona llega al Bernabéu con importantes bajas: Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Ter Stegen e Iñigo Martínez están fuera por lesión, lo que complica el panorama para los culés. Aun así, confían en la creatividad de Pedri y en la efectividad de Marcus Rashford, quien ha destacado con cuatro goles en tres partidos en la presente edición de la Champions League.

El Clásico español de este fin de semana promete intensidad, táctica y emoción, con el liderato de LaLiga en juego.

El encuentro se jugará este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en punto de las 08:15 horas tiempo del centro de México. Podrá ser visto en México a través de televisión restringida.

Alineaciones probables Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Dónde ver EN VIVO el Clásico Real Madrid vs Barcelona

Fecha y hora: Domingo 26 de octubre, 08:15 horas

Domingo 26 de octubre, 08:15 horas Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España Transmisión (canales): SKY Sports

