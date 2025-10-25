El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este fin de semana con duelos correspondientes a la Jornada 15, una fecha relevante para varios equipos que buscan definir su futuro dentro de la competencia. Algunos conjuntos llegan decididos a mantenerse en los primeros lugares de la clasificación y asegurar su boleto directo a la Liguilla, mientras que otros están obligados a sumar puntos para no quedar fuera de la zona de clasificación.

Los seguidores del futbol mexicano podrán disfrutar de todos los encuentros EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y servicios de streaming, lo que permitirá a los interesados seguir cada partido desde el lugar donde se encuentren. Con la intensidad de la recta final del torneo, cada duelo promete emociones fuertes y resultados que podrían mover la Tabla General, por lo que conviene estar atentos.

Este sábado se vivirán enfrentamientos muy importantes entre equipos que luchan por la parte alta y otros que buscan reaccionar a tiempo para mantener vivas sus aspiraciones rumbo al Play-In, o bien, mantenerse entre los que evitarán la fatiga y jugarán la Liguilla de manera directa.

En caso de que estés interesado, en esta nota encontrarás la programación completa de los encuentros del sábado 25 de octubre, con los horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ningún detalle de esta jornada del futbol mexicano.

Partidos sábado 25 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Tigres vs Xolos | 17:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7 |

León vs Pumas | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Chivas vs Atlas | 19:07 horas | Amazon Prime Video |

Cruz Azul vs Monterrey | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 25 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

