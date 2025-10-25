El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este fin de semana con duelos correspondientes a la Jornada 15, una fecha relevante para varios equipos que buscan definir su futuro dentro de la competencia. Algunos conjuntos llegan decididos a mantenerse en los primeros lugares de la clasificación y asegurar su boleto directo a la Liguilla, mientras que otros están obligados a sumar puntos para no quedar fuera de la zona de clasificación.Los seguidores del futbol mexicano podrán disfrutar de todos los encuentros EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y servicios de streaming, lo que permitirá a los interesados seguir cada partido desde el lugar donde se encuentren. Con la intensidad de la recta final del torneo, cada duelo promete emociones fuertes y resultados que podrían mover la Tabla General, por lo que conviene estar atentos.Este sábado se vivirán enfrentamientos muy importantes entre equipos que luchan por la parte alta y otros que buscan reaccionar a tiempo para mantener vivas sus aspiraciones rumbo al Play-In, o bien, mantenerse entre los que evitarán la fatiga y jugarán la Liguilla de manera directa.En caso de que estés interesado, en esta nota encontrarás la programación completa de los encuentros del sábado 25 de octubre, con los horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ningún detalle de esta jornada del futbol mexicano.No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 25 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF