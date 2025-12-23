Una jueza de la Ciudad de México ordenó prisión preventiva contra Marco "N", ex árbitro de la Liga MX y tres veces mundialista, como medida cautelar dentro de un proceso por presunta violencia familiar. La resolución establece que el ex silbante deberá presentarse voluntariamente en un plazo máximo de tres días para su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La determinación fue tomada por la jueza Carolina Bernal con el objetivo de salvaguardar a las víctimas, conforme a la carpeta de investigación 003/760/2022. El abogado de la parte denunciante confirmó que la audiencia de revisión de medidas cautelares concluyó con la orden de internamiento.

El caso se remonta a 2023, cuando Marco ‘N’ fue vinculado a proceso por una denuncia presentada por su entonces pareja. Hasta ahora, había enfrentado el procedimiento en libertad. El pasado 16 de noviembre fue detenido nuevamente, lo que derivó en la revisión de sus medidas cautelares.

Marco ‘N’, de 52 años, tuvo una carrera destacada en el arbitraje mexicano, con participación en varias finales de la Liga MX y tres Copas del Mundo, incluida Brasil 2014. Tras su retiro, incursionó en proyectos empresariales y buscó iniciar una carrera como entrenador, aunque sin debutar oficialmente.

SV