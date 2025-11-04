Santiago Giménez revela su lesión y enciende las alarmas

El delantero mexicano Santiago Giménez atraviesa un difícil momento con el AC Milan, y la causa detrás de su bajo rendimiento finalmente ha sido revelada: una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos un mes.

Aunque el técnico de los rossoneros, Massimiliano Allegri, declaró que quizás podrían contar con el “Bebote” para el próximo partido contra el Parma, fue el propio Giménez quien confirmó su baja mediante un mensaje en redes sociales.

El canterano del Cruz Azul explicó la gravedad de su situación y los motivos por los que decidió detener su actividad futbolística.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, escribió Santiago.

Actualmente, el Milan ocupa el tercer lugar en la Serie A con 21 puntos, uno menos que el líder Napoli. Aunque Giménez aún no registra goles ni asistencias en los nueve partidos que ha disputado esta temporada, su ausencia representa una mala noticia tanto para el club italiano como para la Selección Mexicana, que afrontará la última fecha FIFA del año sin uno de sus atacantes más importantes.

MF