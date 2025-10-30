Necaxa recibirá a Santos Laguna este viernes en un encuentro que forma parte de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025. El partido enfrenta a dos equipos que, debido a sus malos resultados, están en la cuerda floja de cara al cierre de la fase regular. Para que no te lo pierdas, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que sigas EN VIVO todos los detalles de este duelo.Este viernes, la Liga MX presenta la penúltima fecha del Apertura 2025, misma que arrancará con el encuentro protagonizado por Necaxa y Santos Laguna, equipos que debido a sus malos resultados a lo largo del campeonato, están "en la lona".El Necaxa, dirigido por Fernando Gago, vienen de un triunfo de 4-3 ante Atlético de San Luis, mientras que la escuadra liderada por Francisco Rodríguez, la de La Laguna, venció 3-1 a los Gallos Blancos del Querétaro.La última vez que Necaxa y Santos se enfrentaron fue en el Clausura 2025, en donde los Hidrocálidos salieron victoriosos con un marcador de 3-2.Próximos a la fase final del actual torneo, Necaxa ocupa la decimosexta posición con 13 puntos, mientras que Santos el décimo lugar con 17 unidades, ambos equipos se enfrentan a un escenario complejo debido a que dependen tanto de ganar sus respectivos encuentros como de resultados ajenos si esperan meterse en el Play-In por el boleto a la Liguilla.El duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 entre Necaxa y Santos se disputará este viernes 31 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante servicios de streaming y televisión abierta. Los aficionados también tendrán la opción de seguir las incidencias y el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de ambos clubes, así como consultar los resultados en EL INFORMADOR.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF