Necaxa recibirá a Santos Laguna este viernes en un encuentro que forma parte de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025. El partido enfrenta a dos equipos que, debido a sus malos resultados, están en la cuerda floja de cara al cierre de la fase regular. Para que no te lo pierdas, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que sigas EN VIVO todos los detalles de este duelo.

Cómo llegan Necaxa y Santos a la Jornada 16 de la Liga MX

Este viernes, la Liga MX presenta la penúltima fecha del Apertura 2025, misma que arrancará con el encuentro protagonizado por Necaxa y Santos Laguna, equipos que debido a sus malos resultados a lo largo del campeonato, están "en la lona".

El Necaxa, dirigido por Fernando Gago, vienen de un triunfo de 4-3 ante Atlético de San Luis, mientras que la escuadra liderada por Francisco Rodríguez, la de La Laguna, venció 3-1 a los Gallos Blancos del Querétaro.

La última vez que Necaxa y Santos se enfrentaron fue en el Clausura 2025, en donde los Hidrocálidos salieron victoriosos con un marcador de 3-2.

Próximos a la fase final del actual torneo, Necaxa ocupa la decimosexta posición con 13 puntos, mientras que Santos el décimo lugar con 17 unidades, ambos equipos se enfrentan a un escenario complejo debido a que dependen tanto de ganar sus respectivos encuentros como de resultados ajenos si esperan meterse en el Play-In por el boleto a la Liguilla.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Santos de la J16 - Liga MX

El duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 entre Necaxa y Santos se disputará este viernes 31 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante servicios de streaming y televisión abierta.

Los aficionados también tendrán la opción de seguir las incidencias y el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de ambos clubes, así como consultar los resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 31 de octubre, 19:00 horas

Viernes 31 de octubre, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7

