Santiago Giménez enciende las alarmas por lesión tras dura entrada (VIDEO)

Santiago Giménez atraviesa un momento complicado en Italia. Tras las dificultades para reencontrarse con el gol y la falta de eficacia ofensiva del Milan, el delantero mexicano sumó un nuevo contratiempo: una lesión sufrida este martes en la novena jornada de la Serie A ante Atalanta.

El incidente ocurrió a los 13 minutos de la segunda mitad, cuando Giménez recibió una fuerte entrada de Marco Brescianini mientras avanzaba con peligro hacia el área rival. Aunque intentó continuar tras ser atendido por el cuerpo médico, el dolor lo obligó a pedir el cambio, siendo reemplazado por Loftus-Cheek. El árbitro no sancionó la falta y el Atalanta aprovechó la jugada para generar un tiro de esquina.

El atacante, con pasado en Cruz Azul y Feyenoord, será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. Por el momento, se descarta que se trate de un problema que lo aleje de las canchas por un largo período.

La Selección Mexicana ya está al tanto del incidente y ha ofrecido su apoyo a Giménez y su entorno. Con la Copa del Mundo a ocho meses, cualquier percance físico de este tipo enciende las alertas en el ‘Tri’.

