Santiago Giménez abandona el juego ante el Atalanta por lesión

El atacante mexicano Santiago Giménez, tuvo que dejar el encuentro que terminó con empate 1-1 entre Milan y Atalanta debido a una lesión.

Giménez dejó el campo en el minuto 61, mostrándose visiblemente adolorido y posiblemente preocupado por una molestia que podría afectar su continuidad en la Serie A.

Una dura entrada interrumpió la participación de Santiago Giménez, y ahora se espera el parte médico para conocer la gravedad de la lesión.

De esta manera, el exjugador de Cruz Azul alcanza su noveno partido consecutivo sin anotar en la Serie A, con la cuota goleadora aún eludiéndolo.