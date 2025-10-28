¿Quién es Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca que enfrenta problema legal?

Este martes, un juez de la Ciudad de México ordenó la aprehensión de Jesús Martínez, empresario detrás del Real Oviedo en España y del Grupo Pachuca, que además controla los equipos mexicanos Pachuca y León, el Everton de Viña del Mar en Chile y el Talleres de Córdoba en Argentina.

La medida judicial se deriva del supuesto delito de desobediencia de particulares agravado, luego de que Martínez faltara por segunda vez a una audiencia vinculada con las imputaciones en su contra, según informaron medios locales.

El origen del caso se encuentra en un conflicto legal entre Pachuca y León y la cadena televisiva Fox Sports, del Grupo Lauman, que transmitía los partidos locales de estos equipos.

¿Quién es José Jesús Martínez Patiño?

José Jesús Martínez Patiño es un empresario mexicano reconocido por su liderazgo en el mundo del fútbol profesional. Nacido en Pachuca, Hidalgo, ha dedicado gran parte de su carrera a desarrollar proyectos deportivos, educativos y de negocio relacionados con este deporte.

Es presidente del Grupo Pachuca, conglomerado que incluye al Club Pachuca y otros equipos de fútbol, así como la Universidad del Fútbol y el Salón de la Fama del Fútbol.

Bajo su gestión, ha impulsado la modernización de instalaciones deportivas y la formación de nuevos talentos, consolidando a Pachuca como un referente en el fútbol mexicano.

En 2001 inauguró la Universidad del Fútbol y, tres años después, en 2004, inició su relación con Fox Sports México a través del programa Tuzoccer. En 2010 adquirió el Club León y en 2011 abrió el Salón de la Fama del Fútbol y el proyecto Mundo Fútbol.

En 2012, el empresario Carlos Slim adquirió el 30 % del Grupo Pachuca, inversión que se mantuvo durante cinco años. Posteriormente, en 2016, Martínez Patiño creó el Centro de Excelencia Médica en Altura, certificado por la FIFA, y en 2019 comenzó la construcción del nuevo Estadio de León.

En 2020 dejó la presidencia del Club Pachuca para concentrarse en la dirección de todo el Grupo, y en 2022 su equipo se consagró campeón del fútbol mexicano.

Martínez Patiño también se ha destacado por introducir innovaciones en la administración deportiva, integrando educación, negocio y deporte, y promoviendo reformas para aumentar la competitividad en el fútbol nacional.

Su visión ha dejado un impacto importante tanto en su estado natal como en la industria deportiva del país.

