Un rally de tres carreras en la parte alta de la sexta entrada bastó para que los Charros de Jalisco le dieran la vuelta a la pizarra y se impusieran 7-2 ante los Venados de Mazatlán, en el primer juego de la serie disputado en el estadio Teodoro Mariscal.

Los dirigidos por Benjamin Gil tuvieron que venir de atrás, una vez más, para conseguir su octava victoria en la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacifico. Contra todo pronóstico, la novena mazatleca pudo vulnerar la serpentina de Alemao Hernández en la segunda entrada, cuando Santiago Gómez conectó un triple que mandó a Fabricio Macías al plato.

Posteriormente, vino Juan Mora con un sencillo que terminó aprovechando Gómez para anotar su carrera y los Venados, pese a ser últimos en el standing general, estaban dando la sorpresa ante el vigente campeón al tomar una ventaja tempranera en el encuentro.

A lo largo de cinco innings, los bateadores de Jalisco sufrieron para superar el pitcheo del abridor Nolan Kingham, quien supo mantener a raya a la ofensiva visitante al permitir solo dos imparables, otorgar la misma cantidad de pasaportes y, por el contrario, repartió tres ponches.

Para el sexto rollo, Adolfo Ramírez se encargó de subir a la lomita por parte de los locales y la suerte cambió para los Charros. Julián Ornelas fue el primero en beneficiarse de los débiles lanzamientos del relevista y, con un doble, mandó a tierra prometida a Bligh Madris y Edwin Díaz. Después, vino José Aguilar con un elevado de sacrificio que Mateo Gil no desaprovechó para que Jalisco pudiera remontar.

El séptimo episodio también resultó ser fructífero para los caporales tapatíos, debido a que se firmó un rally de cuatro anotaciones en el que se destacó in jonrón de Madris, quien llegó a tres cuadrangulares en la campaña.

Además de un par de sencillos por parte de Michael Wielansky y Reynaldo Rodríguez para sentenciar a unos Venados que solo pudieron responder con dos rayitas más en la parte final del compromiso, pero su reacción fue insuficiente ante el poderío de Jalisco.

La serie entre los Venados y Charros continuará este miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas con el segundo enfrentamiento en casa de los sinaloenses.