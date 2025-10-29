Sigue la actividad del futbol internacional este miércoles 29 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

Juventus vs Udinese | 11:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

AS Roma vs Parma | 11:30 horas | Disney+ Premium |

Como 1907 vs Hellas Verona | 11:30 horas | Disney+ Premium |

Inter Milan vs Fiorentina | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Genoa vs US Cremonese | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Bologna vs Torino | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

Lorient vs PSG | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Nice vs Lille | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Metz vs Lens | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Le Havre AC vs Stade Brestois | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Olympique de Marsella vs Angers | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Toulouse vs Rennes | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Nantes vs AS Monaco | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Paris FC vs Olympique de Lyon | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Strasbourg Alsace vs Auxerre | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Copa de Alemania EN VIVO

Mainz 05 vs Stuttgart | 11:00 horas | Disney+ Premium |

Paderborn 07 vs Bayer Leverkusen | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Fortuna Düsseldorf vs Freiburg | 13:45 horas | Disney+ Premium |

FC Köln vs FC Bayern | 13:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Copa del Rey EN VIVO

Ciudad de Lucena vs Villarreal | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

Racing Avellaneda vs CR Flamengo | 18:30 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Carabao Cup EN VIVO

Arsenal vs Brighton | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Liverpool vs Crystal Palace | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Swansea City vs Manchester City | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Wolverhampton vs Chelsea | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Newcastle vs Tottenham | 14:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

España vs Francia | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

México vs Paraguay | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+, TUDN |

Japón vs Colombia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Canadá vs Zambia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

Los Angeles FC vs Austin FC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

