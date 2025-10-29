Miércoles, 29 de Octubre 2025

Deportes | Programación

Futbol hoy 29 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional este miércoles 29 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Juventus vs Udinese | 11:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • AS Roma vs Parma | 11:30 horas | Disney+ Premium |
  • Como 1907 vs Hellas Verona | 11:30 horas | Disney+ Premium |
  • Inter Milan vs Fiorentina | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • Genoa vs US Cremonese | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • Bologna vs Torino | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Lorient vs PSG | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Nice vs Lille | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Metz vs Lens | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Le Havre AC vs Stade Brestois | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Olympique de Marsella vs Angers | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Toulouse vs Rennes | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Nantes vs AS Monaco | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Paris FC vs Olympique de Lyon | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Strasbourg Alsace vs Auxerre | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Copa de Alemania EN VIVO

  • Mainz 05 vs Stuttgart | 11:00 horas | Disney+ Premium |
  • Paderborn 07 vs Bayer Leverkusen | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Fortuna Düsseldorf vs Freiburg | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • FC Köln vs FC Bayern | 13:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Copa del Rey EN VIVO

  • Ciudad de Lucena vs Villarreal | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

  • Racing Avellaneda vs CR Flamengo | 18:30 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – Carabao Cup EN VIVO

  • Arsenal vs Brighton | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Liverpool vs Crystal Palace | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |
  • Swansea City vs Manchester City | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • Wolverhampton vs Chelsea | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • Newcastle vs Tottenham | 14:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • España vs Francia | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • México vs Paraguay | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+, TUDN |
  • Japón vs Colombia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Canadá vs Zambia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy miércoles 29 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Los Angeles FC vs Austin FC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

