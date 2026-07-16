Rommel Pacheco resalta la importancia de competir en casa antes de los Juegos Centroamericanos

La Copa México Zapopan 2026 dio arranque y los clavadistas aztecas no solo tienen el objetivo de hacer respetar su localía, sino también de prepararse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comenzarán el próximo viernes 24 de julio.

Por ello, Rommel Pacheco, director general de la CONADE, habló sobre la importancia de que este tipo de competencias continúen realizándose en el país para que los deportistas mexicanos puedan afinar detalles y darse una idea de con quiénes se enfrentarán para llegar con mayor confianza al evento más importante que se tiene este año.

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“El año pasado se retomaron las competencias acuáticas en México. Hay que recordar que habían pasado 10 años sin que el país fuera sede de alguna competencia internacional acuática. Hoy tenemos esta Copa de clavados, que se pospuso la fecha por las complicaciones que se tuvieron.”

“A nosotros como México nos beneficia esta competición porque estamos próximos a los Juegos Centroamericanos. Los atletas están afinando sus clavados antes de la prueba primordial de este año que son los Centroamericanos. Igual, aquí hay varios países que competirán en Dominicana, como Colombia, y se puede ir midiendo el nivel que traen para darnos una idea a lo que nos enfrentaremos”, señaló Pacheco.

Pacheco emitió un pronóstico reservado; espera que culmine en la cima del medallero

Sin dar números exactos, Pacheco emitió un pronóstico reservado acerca de las expectativas que se tienen en la obtención de resultados de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos, mencionando que se espera que culmine en la cima del medallero, aunque todo puede suceder.

“El pronóstico que tenemos es que a México le vaya muy bien para que pueda estar en el primer lugar del podio. Sin embargo, Colombia es un país que suele dar mucha pelea. Existen algunos factores que pueden afectar en la obtención de medallas, pero aún así se espera que México tenga excelentes resultados. Pero, al final, los deportistas, aunque tienen toda la preparación, no dejan de ser humanos y pueden tener malos días, pero están preparados para lograr el objetivo”, finalizó el directivo.

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