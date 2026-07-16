Uno de los encuentros que acapara los reflectores en la Jornada 1 del Apertura 2026 enfrentará al Atlético de San Luis y al vigente campeón, Cruz Azul, en el Estadio Libertad Financiera. Los potosinos inauguran una nueva etapa con la intención de dar un golpe de autoridad, mientras La Máquina comienza la defensa de su corona en la Liga MX.

Además del atractivo que representa el debut de ambos clubes, el encuentro servirá para medir el estado con el que llegan tras la pretemporada. San Luis buscará aprovechar la localía para dar el primer golpe del certamen, mientras que Cruz Azul intentará confirmar desde el inicio por qué parte como el vigente campeón del futbol mexicano. Aquí te compartimos los datos para que no te pierdas el partido que se jugará este viernes 17 de julio.

¿Cómo llegan Atlético de San Luis y Cruz Azul?

El Atlético de San Luis abre una nueva etapa bajo la dirección técnica de Diego Mejía, quien asume el banquillo tras un semestre complicado para la institución. Aunque el equipo dejó buenas sensaciones durante la preparación, afrontará el inicio del torneo con una ausencia importante: Joao Pedro, campeón de goleo del torneo anterior, permanecerá fuera de actividad debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante buena parte del semestre.

Por su parte, Cruz Azul inicia la defensa del título con Joel Huiqui ya confirmado como entrenador del primer equipo. Entre las principales novedades destaca el regreso del delantero Nico Ibáñez, quien está disponible después de superar la lesión que le impidió disputar el cierre del campeonato anterior. La Máquina buscará comenzar el Apertura 2026 con una victoria que reafirme sus aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX.

Horario y dónde ver el partido San Luis vs Cruz Azul EN VIVO

Atlético de San Luis y Cruz Azul pondrán en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 este viernes 17 de julio. El encuentro de la J1 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará en el Estadio Libertad Financiera, donde ambos equipos buscarán comenzar el semestre con un resultado positivo.

El partido está pactado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en San Luis Potosí. Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de ESPN en televisión de paga, así como por las plataformas de streaming Disney+ Premium y ViX Premium. El compromiso marcará el inicio de un torneo en el que tanto el conjunto potosino como La Máquina afrontan altas expectativas para el nuevo semestre.

Fecha y hora: Viernes 17 de julio, 19:00 horas

Viernes 17 de julio, 19:00 horas Sede: Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión (canales): ESPN, ViX Premium, Disney+

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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