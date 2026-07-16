Clavadistas aztecas presumen su calidad en el inicio de la Copa México Zapopan 2026

Después de meses de espera, la élite de los clavados por fin se congregó en el Centro Acuático Metropolitano para inaugurar la Copa México Zapopan 2026, la cual dio inicio con la ronda preliminar de la prueba de trampolín 3 m individual femenil y en la que México destacó al aportar cuatro atletas que deleitaron con su talento.

Las jaliscienses Lía y Mía Cueva fueron de las más ovacionadas por el público, que las alentó con aplausos, gritos y porras en cada ejecución que realizaron. Las hermanas estuvieron compitiendo al tú por tú contra las experimentadas clavadistas chinas y británicas para tratar de meterse entre los primeros puestos de la clasificación.

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Asimismo, las también mexicanas María Fernanda García y Aranza Vázquez lograron emocionar a los asistentes con sus clavados. Sin embargo, los reglamentos de competencia impiden que las cuatro atletas mexicanas logren participar en la ronda por medallas, por lo que solo las dos mejores posicionadas consiguieron clasificarse.

En ese sentido, Lía fue la que logró el mejor resultado de las representantes aztecas al culminar en tercer puesto con 298.55 puntos, mientras que Vázquez le siguió en cuarta posición al sumar 294.15 unidades. Ellas serán las encargadas de poner en alto el nombre de México en la búsqueda por medallas.

Por su parte, Mía quedó ubicada en el séptimo sitio al registrar 264.35 y María Fernanda se quedó con el octavo peldaño al finalizar con 259.90 puntos, dejando buenas sensaciones con su desempeño.

Para sorpresa de nadie, la prueba la lideraron las atletas de China, Shan Lin y Yiping Long, quienes se situaron en el primer y segundo lugar con 322.65 y 314.10 unidades, respectivamente. Dando muestra de su inigualable talento y determinación en la fosa de clavados.

La final de esta competencia se llevará a cabo el sábado 18 de julio a las 13:00 horas en el Centro Acuático Metropolitano. Lía Cueva es la principal candidata por parte de México para subirse al podio, luego de su actuación en la preliminar.

Resultados de la ronda preliminar

Shan Lin | 322.65 Yiping Long | 314.10 Lía Cueva | 298.55 Aranza Vázquez | 294.15 Daniela Zapata | 274.95 | Colombia Evie Smith | 272.00 | Gran Bretaña Mía Cueva | 264.35 María Fernanda García | 259.90 Viviana Uribe | 255.60 | Colombia Tilly Brown | 206.70 | Gran Bretaña

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MB