Las selecciones de Francia e Inglaterra no han terminado su participación en la Copa Mundial 2026 pese a sus derrotas respectivas con España y Argentina en las Semifinales. Ambas naciones aún deben jugar por el premio de consolación este sábado en Miami y definir al tercer lugar de la competencia, que sabe a poco con las aspiraciones con que llegaron a Norteamérica.

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 en la mira

La cita no solo tendrá en disputa el último lugar en el podio de la justa, sino que también es una oportunidad extra para incrementar las estadísticas y tomar el liderato en la carrera por la Bota de Oro. Ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi lograron marcar en la última ronda disputada y siguen con ocho goles cada uno, por lo que en sus últimos partidos aún pueden marcar la diferencia no solo para el objetivo colectivo, sino para el galardón individual que el francés ya consiguió en Qatar 2022 y el argentino no tiene en su amplio palmarés.

Messi ha cosechado sus goles este verano con hat-trick ante Argelia, doblete sobre Austria y goles contra Jordania, Cabo Verde y Egipto; Kylian acumula dobletes contra Senegal, Irak y Suecia, además de festejar ante Paraguay y Marruecos.

A pesar del empate, en caso de mantenerse, el premio no será para ambos. La FIFA entrega una sola Bota de Oro y el primer criterio de desempate es la cantidad de asistencias y Leo suma cuatro, una más que Mbappé.

En el partido por el tercer lugar, Mbappé no será la única estrella goleadora. Harry Kane ha sido una pieza clave para Inglaterra en el área rival, sin embargo, su panorama para ganar el título de goleo luce complicado al llegar con seis goles y una asistencia, por lo que necesitaría un hat-trick y que Messi y Mbappé no vuelvan a marcar.

Para las dos escuadras que soñaban y eran candidatas a alcanzar el título en esta Copa del Mundo, la decepción por la eliminación fue dura y tendrán que recuperar de inmediato las buenas sensaciones y algo de esa hambre de triunfo que los llevó a la antesala de la Final, en la que dejaron de lado su estilo por decisión propia u obligación gracias al rival y firmaron su sentencia.

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Será el último partido en el banquillo francés para Deschamps

Didier Deschamps añade un factor emocional para los galos al despedirse del banquillo francés este sábado como el entrenador más experimentado de la Copa con 26 partidos dirigidos y un título. Su equipo venía barriendo a la competencia con explosividad ofensiva, presión y solidez defensiva, en la que apenas Paraguay pudo mermar su ritmo de partido, pero bastó solo para perder por la mínima. Contra España, se toparon con un equipo que encontró su punto débil quitándoles el balón e impidiendo cualquier intento de escapar a velocidad, además de frenar a Mbappé y dejarlo sin marcar por primera vez en el torneo y exhibir las fallas defensivas que otros equipos no encontraron.

Inglaterra ha tenido que mostrar mayor resiliencia y capacidad de respuesta. Desde la Fase de Grupos lucharon con Croacia y Ghana y en las rondas de eliminación tuvieron que venir de atrás contra el Congo y Noruega, mientras que contra México y Argentina, por distintas circunstancias, terminaron encerrados en su área, pero con la albiceleste no obtuvieron el mismo resultado tratando de defender una ventaja mínima por media hora. La valentía tendrá que estar en el planteamiento de Thomas Tuchel para buscar el resultado y no estar a merced de un equipo tan contundente como Argentina.

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Este es el historial entre Francia e Inglaterra

Estos dos países tienen un amplio historial, en el que Inglaterra suma 17 victorias, Francia 10 y hay cinco empates; no obstante, el cruce más reciente es un recuerdo doloroso para los Tres Leones. En Cuartos de Final en Qatar, Francia clasificó al ganar 2-1 y Harry Kane falló un penal que significaba el empate en los últimos minutos.

Con nada que perder y poco que ganar, a los dos equipos solo les queda defender el orgullo de su país. Francia ha sido más letal y consistente a lo largo no solo del torneo, sino de los últimos años, aunque hacer su peor partido del torneo les salió caro. Inglaterra, por su parte, tendrá que dejar de lado las fases de sufrimiento y necesita hacer un partido perfecto tanto para llevarse el resultado, como para dejar un sabor de boca menos amargo, que haga más ligero el sabor de la derrota contra Argentina y haga olvidar los pasajes grises que tuvieron en las rondas finales.

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OB