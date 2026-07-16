¿Cuánto cuestan los boletos para ver la final del Mundial 2026 en la reventa?

Si soñabas con presenciar la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, prepara tu cartera. A escasos días del gran cierre del torneo, la FIFA ha colgado el cartel de agotado para los asientos regulares. Quienes desean asistir al evento deportivo más esperado del año se ven obligados a recurrir a un mercado secundario implacable y sumamente volátil.

El exorbitante costo de los boletos para el Mundial

El MetLife Stadium, ubicado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, será el escenario donde se coronará al nuevo campeón del Mundial 2026. Sin embargo, acceder a sus gradas requiere una gran inversión que ha sorprendido a los propios analistas deportivos y aficionados internacionales.

En plataformas reconocidas como StubHub y Ticketmaster, las entradas más accesibles rondan los ocho mil dólares. Por su parte, el portal comparador TickPick registra boletos desde los siete mil dólares, alcanzando cifras récord de hasta 39 mil dólares por las mejores ubicaciones disponibles.

Boletos VIP para el Mundial 2026

Para quienes prefieren evitar la reventa, la única forma disponible son los paquetes Hospitality. Estas entradas premium garantizan zonas reservadas, servicio de alimentos y bebidas, además de una visibilidad inmejorable del terreno de juego para disfrutar cada minuto del encuentro.

El costo de esta experiencia VIP no es menor y refleja la magnitud del evento. Las opciones más económicas parten desde los 15 mil dólares, mientras que los paquetes de máximo lujo ascienden hasta los 57 mil dólares por persona, marcando un hito financiero.

Asistir a la final no solo implica pagar el boleto, sino también enfrentar los altos costos logísticos en la ciudad anfitriona. Los precios de alojamiento y alimentación se han multiplicado exponencialmente durante este fin de semana histórico, obligando a los turistas a replantear sus presupuestos.

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En definitiva, presenciar en vivo quién levantará la Copa del Mundo 2026 se ha transformado en un privilegio millonario. Los verdaderos fanáticos del futbol tendrán que decidir si la experiencia de su vida justifica vaciar sus cuentas bancarias o si es mejor disfrutarlo desde casa.

Esta nota fue creada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS