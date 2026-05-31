Rafael Jódar, la joven promesa española de 19 años, pisa fuerte en Roland Garros y hoy logra posicionarse, por primera vez en su carrera profesional, en unos Cuartos de Final tras haber remontado un duro encuentro a su compatriota Pablo Carreño.

El madrileño, 29 del mundo, ganó 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en 3 horas y 41 minutos, su segunda victoria consecutiva a cinco sets , para totalizar 19 sobre arcilla este curso, una más que el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo en el ranking del ATP.

Ganador de Marrakech, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma, Jódar se convierte en el octavo tenista menor de 20 años que alcanza los cuartos de Roland Garros en este siglo , tras el suizo Roger Federer, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el letón Ernests Gulbis, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.

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Su rival por un puesto en las Semifinales de Roland Garros será el alemán Alexander Zverev.

El triunfo de Jódar

Jódar sigue avanzando en un año que él mismo siempre califica de aprendizaje y envió un mensaje de agradecimiento al público que empieza a considerarle como una de las estrellas del circuito: "Estamos en París pero me he sentido como en Barcelona o Madrid".

El joven español tuvo muchos problemas en la primera parte del partido, cuando Carreño, que a sus 34 años regresaba a los octavos de final de un Grand Slam tras cuatro años de ausencia en las rondas finales por una lesión de codo, imponía su ritmo.

Juego largo, batalla táctica que el veterano tenista supo dar para superar el 3-0 inicial y acabar por apuntarse los dos primeros sets .

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El tercero parecía tener otra pinta y cuando iba 1-2 en su contra, Carreño pidió asistencia médica por problemas en su brazo derecho , el mismo con el que hasta ese momento estaba dictando el rumbo del partido.

"Era difícil aguantar su juego, tenía que mantenerme firme mentalmente y tratar de no cometer errores", dijo Jódar.

El panorama cambió. Jódar no bajó la presión y empezó a dominar el juego, apoyando en su derecha que Carreño ya no estaba en condiciones de contrarrestar.

Los juegos fueron cayendo del lado del madrileño, que acabó cerrando el duelo que le coloca entre los ocho mejores de un torneo al que llegó como una joven promesa, pero con los focos sobre su espalda ante la ausencia de su compatriota Carlos Alcaraz.

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FF