México conquista la Copa de Naciones de Salto en Langley tras un cierre dramático

El equipo mexicano de salto ecuestre sumó un triunfo internacional al adjudicarse la prestigiosa Copa de Naciones CSIO4* celebrada en el Thunderbird Show Park en Langley, British Columbia, Canadá. La delegación, integrada por jinetes jóvenes y nuevos talentos, se coronó en una pista diseñada a una altura de 1.55 metros, superando en el podio a los representativos de Canadá y Estados Unidos, segundo y tercer lugar respectivamente, en un certamen donde también compitieron Australia e Irlanda.

La competencia se desarrolló con alto nivel de exigencia técnica. En la primera vuelta, Juan Pablo Gaspar marcó el rumbo del conjunto nacional al conseguir el primer recorrido limpio (0 faltas) de la prueba sobre el lomo de “Pina Lotta T”. Posteriormente, el binomio de Juan Carlos Álvarez del Castillo y “Helios de Hyame” enfrentó complicaciones, pero no afectaron el resultado final. Sin embargo, la regularidad regresó con Tanimara Macari montando a “Dax 68”, quien firmó un recorrido sin penalizaciones, seguido por otra tarjeta perfecta de Alejandro Leonardo Winkler con “Flagship de Hus”, lo que colocó a México en el liderato provisional empatado con los Estados Unidos.

Para el segundo giro, la presión aumentó sobre el trazo canadiense. Gaspar sumó una falta al pisar la ría, mientras que Álvarez del Castillo concretó un regreso al derribar únicamente la última barra de la pista. Macari concluyó su participación con penalizaciones en una barra y el obstáculo de agua.

La delegación, integrada por jinetes jóvenes y nuevos talentos, se coronó en una pista diseñada a una altura de 1.55 metros

El desenlace del torneo quedó bajo la responsabilidad de Alejandro Leonardo Winkler. Con la presión de un posible desempate ante el equipo de Canadá, el jinete mexicano ejecutó un recorrido limpio sobre “Flagship de Hus”. Las cero faltas en su tarjeta aseguraron de forma definitiva la victoria y el campeonato de la Copa de Naciones para el equipo de México.

Por otro lado, en la emblemática Piazza di Siena, el equipo mexicano de salto ecuestre logró alzarse con la medalla de oro en la Copa de Naciones. La escuadra, compuesta por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, superó a Alemania en una ronda de desempate que definió el primer puesto. El triunfo marca el regreso al podio más alto 78 años después del histórico oro obtenido en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.