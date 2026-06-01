¿A qué hora llega Sudáfrica a México tras problemas de visas para disputar el Mundial 2026?

¿Te imaginas que tu selección no llegue al partido inaugural del Mundial por un trámite? Eso casi le ocurre a Sudáfrica, el primer rival de México en la Copa del Mundo 2026, que tras un dramático retraso por visas, finalmente vuela hoy hacia nuestro país.

La Selección de Sudáfrica, conocida cariñosamente como los Bafana Bafana, vivió horas de auténtica angustia durante el fin de semana. El equipo tenía programado su vuelo hacia territorio mexicano el domingo por la mañana, pero un problema administrativo frenó sus planes iniciales.

Varios jugadores y miembros clave del cuerpo técnico no contaban con las visas necesarias para ingresar a Norteamérica. Este contratiempo encendió las alarmas en la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA), que tuvo que convocar a una reunión de emergencia a contrarreloj.

El escándalo escaló rápidamente hasta las más altas esferas políticas del país africano. Gayton McKenzie, ministro de Deportes de Sudáfrica, calificó la situación inicial como "vergonzosa", exigiendo respuestas inmediatas y sanciones para los responsables de la logística del equipo.

Afortunadamente, la crisis diplomática y deportiva se resolvió en tiempo récord gracias a la intervención de las autoridades y del consulado estadounidense. Hoy, lunes 1 de junio de 2026, el equipo finalmente abordará un vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo.

¿A qué hora llega Sudáfrica a México tras el susto migratorio?

La gran pregunta que todos los aficionados se hacen es sobre el momento exacto del aterrizaje. Se espera que el vuelo especial toque territorio nacional durante las primeras horas del martes 2 de junio, aunque el itinerario exacto se mantiene bajo reserva por cuestiones de seguridad.

El director técnico Hugo Broos y la totalidad de los futbolistas convocados ya tienen sus documentos en regla para realizar el viaje. El alivio es palpable en la concentración, pues el riesgo de perderse días cruciales de entrenamiento era muy alto.

Sin embargo, la delegación no viajará completamente entera en este primer avión. Cuatro integrantes del staff técnico aún esperan la resolución de su trámite migratorio, un detalle que la federación espera solucionar en las próximas horas.

Entre los miembros que aún aguardan su visado se encuentran un asistente técnico, el médico del equipo, el jefe de seguridad y un analista de rendimiento. La SAFA confía en que podrán alcanzar al resto de la delegación antes del fin de semana.

Pachuca: El búnker africano antes del Estadio Azteca

Una vez que aterricen en México, los sudafricanos no perderán tiempo y se trasladarán de inmediato a su campamento base. La ciudad elegida para su concentración es Pachuca, en el estado de Hidalgo, un lugar ideal para su preparación física.

En la capital hidalguense, el equipo africano buscará adaptarse rápidamente a la altitud y al clima mexicano. Las instalaciones de primer nivel en la región les permitirán afinar los últimos detalles tácticos sin distracciones externas.

Como parte de esta preparación intensiva, tienen programado un último partido amistoso contra la selección de Jamaica el próximo 5 de junio. Este encuentro será a puerta cerrada y servirá como el ensayo final antes del debut oficial.

Para resumir la situación y que no pierdas detalle, aquí tienes los puntos clave de este accidentado viaje rumbo a la justa mundialista:

El problema: Retraso de última hora en la emisión de visas para Norteamérica.

Retraso de última hora en la emisión de visas para Norteamérica. La solución: Intervención gubernamental y un vuelo chárter reprogramado para hoy.

Intervención gubernamental y un vuelo chárter reprogramado para hoy. El destino: Campamento base de alta exigencia en Pachuca, Hidalgo.

Campamento base de alta exigencia en Pachuca, Hidalgo. El debut: 11 de junio contra México en el partido inaugural del torneo.

Este duelo de preparación contra los jamaiquinos será vital para medir fuerzas antes del gran compromiso que paralizará al país. Sudáfrica es el rival directo de la Selección Mexicana para el partido inaugural del Mundial 2026, un evento que acaparará las miradas del planeta entero.

La cuenta regresiva para el partido inaugural del Mundial 2026

El histórico encuentro se llevará a cabo el próximo 11 de junio en la cancha del mítico Estadio Azteca (ahora conocido oficialmente como Estadio Ciudad de México). La presión es máxima para ambos conjuntos en este esperado debut mundialista.

La afición mexicana ya espera con ansias la llegada del conjunto africano, que promete ser un rival incómodo, físico y muy veloz. Los Bafana Bafana regresan a una Copa del Mundo con la firme intención de dar la sorpresa y arruinar la fiesta del anfitrión.

Quedan exactamente diez días para que el balón ruede en el coloso de Santa Úrsula y la emoción es incontenible. Mantente atento a las actualizaciones sobre el aterrizaje del vuelo chárter, pues la llegada de Sudáfrica marca el inicio oficial de la fiebre mundialista en México.

CT