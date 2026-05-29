Djokovic, fuera de Roland Garros tras derrota ante Fonseca

Novak Djokovic, fuera de Roland Garros. El tenista serbio fue derrotado por el joven de 19 años, Joao Fonseca tras disputarse cinco sets en la tercera ronda del torneo parisino que concluyó con marcador 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

El serbio se despide, por el momento, de acumular 25 Grand Slams en su palmarés luego de que el brasileño se impusiera ante el veterano.

El brasileño hizo lo impensable: remontó dos sets a Djokovic, leyenda en activo del tenis mundial de 39 años y poseedor de 24 "grandes" , y se clasificó para los Octavos de Final de Roland Garros en medio de un sofocante calor y después de casi cinco horas de batalla.

Fonseca, número 30 del mundo, desafiará al ganador del cruce entre el estadounidense Tommy Paul y el noruego Casper Ruud.

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"Djokovic no falla", reconoce Fonseca

Djokovic se veía exhausto en el quinto set, pero siguió luchando. Su eliminación deja el cuadro masculino aún más abierto tras la salida de Jannik Sinner en la segunda ronda el jueves .

Ante una dura prueba en Roland Garros, Djokovic hizo gala de su garra, combinando su característica defensa con golpes ganadores espectaculares y delicadas dejadas. Sin embargo, no fue suficiente ante Fonseca, quien enfrentó al astro serbio por primera vez.

Fonseca encaró un punto de quiebre en el último juego, pero cerró el partido con tres saques directos consecutivos.

"Simplemente jugué y disfruté de estar en la pista, fue un verdadero placer", manifestó. "Era la primera vez que saltaba a la cancha para enfrentarme a él", comentó Fonseca.

"Nada más intentaba golpear la bola con la mayor potencia posible. Djokovic no falla. Seguimos pensando que tiene 20 años . Al final del partido, creo que él estaba en mejor forma física que yo, lo cual es una locura", dijo.

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FF