Pato O’Ward saldrá en séptimo lugar en Detroit

El mexicano Pato O’Ward, piloto de Arrow McLaren, quedó fuera del Fast 12 tras registrar una mejor vuelta de 1:01.5986, por lo que partirá desde la séptima posición en el Chevrolet Detroit Grand Prix de IndyCar.

El resultado representa un duro revés para O’Ward, especialmente por la importancia que tiene la posición de salida en un circuito urbano como Detroit.

Durante la primera fase de la clasificación, el regiomontano mostró un rendimiento sólido. En el Grupo 1 marcó un tiempo de 1:02.263, suficiente para ubicarse segundo, apenas 33 milésimas detrás de Marcus Armstrong, líder de la sesión. Sin embargo, en el Fast 12 no logró encontrar el ritmo necesario para avanzar al Fast 6 y pelear por los primeros puestos de la parrilla.

Por su parte, Alex Palou volvió a demostrar por qué es el referente de la categoría. Tras avanzar al Fast 6, el español se adjudicó la pole position con una vuelta de 1:01.9017, sumando así su tercera pole de la temporada. Will Power, el más rápido en el Fast 12, finalizó segundo a 0.2232 segundos del tiempo de Palou, mientras que Scott McLaughlin arrancará tercero.