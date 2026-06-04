La polaca Maja Chwalinska, tras hacer historia como la primera finalista que llega al desenlace desde la fase previa del Roland Garros, se medirá por la copa parisina contra la rusa Mirra Andreeva este sábado .

La polaca derrotó a la también rusa Diana Shnaider, por 7-6 (4) y 6-4 . La tenista de 24 años, que hasta ahora solo había ganado un partido en un Grand Slam, se medirá por la corona contra la número ocho del ranking de WTA, que también disputará su primera final de un grande tras derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3.

Me cuesta entender lo que me está pasando: Chawalinska

Chawalinska se queda a un paso de igualar la gesta de la británica Emma Raducanu, que en el Abierto de Estados Unidos de 2021 alzó el título tras superar la fase previa.

"Me cuesta entender lo que me está pasando", aseguró visiblemente emocionada la polaca, que recordó que su objetivo era solo entrar en el cuadro principal.

" Pero ahora ya sé que tengo que darlo todo. ¡Es una final de Grand Slam! ", agregó la polaca, cuyo partido fue seguido en la pista por la española Conchita Martínez, entrenadora de Andreeva, contra quien nunca se ha enfrentado.

Segunda polaca en la final de Roland Garros, que su amiga Iga Swiatek levantó cuatro veces (2020, 2022, 2023 y 2024), Chwalinska está firmando un torneo excepcional, en el que solo ha dejado escapar un set rumbo a la final.

En el camino han quedado figuras como la china Qinwen Zheng, finalista de Grand Slam; la belga Elise Mertens, semifinalista de un grande; o la griega Maria Sakkari, semifinalista en París.

Una historia increíble para una jugadora que antes de este Roland Garros solo había ganado tres partidos sobre tierra batida en toda su carrera.

"Ahora la gente me ve muy tranquila, pero antes era una tempestad", dijo la polaca, que ha impresionado por su juego variado y su capacidad para sorprender a las rivales con golpes inverosímiles.

Hasta el momento, se desconoce el horario en el que ambas tenistas se enfrentarán este sábado 6 de junio, pero en cualquier caso, una de ellas se convertirá en la defensora del Roland Garros el próximo 2027, que será su primera presea en sus respectivos palmarés .

Con información de EFE.

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