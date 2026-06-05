Mundial 2026: Se podrán ver los partidos del Mundial en Plaza de las Américas

La justa mundialista no estará únicamente en el Estadio Guadalajara. La fiesta se traslada a diferentes puntos de la Zona Metropolitana y el Centro de Zapopan se prepara para llenar de vida la Plaza de las Américas con su propio Public Viewing para que los aficionados puedan vivir el futbol desde este punto.

A menos de una semana para la inauguración del gran torneo, el personal encargado está entrando a la última etapa del montaje dentro del enorme toldo que cubre casi en su totalidad la zona de la explanada frente a la Basílica en la que estará puesta la pantalla gigante, estará adornada con las banderas de los países participantes colgando, cuenta con zonas para compra de alimentos y bebidas y capacidad para cerca de ocho mil personas.

Vecinos de la zona están listos para disfrutar de los partidos

Los zapopanos, vecinos, trabajadores o transeúntes de la zona consideraron que era una buena idea y alternativa para disfrutar el torneo. “Se me hace buena opción venir aquí, se promueve el turismo y vendría gente de otras zonas que no estén tan en el Centro”, comentó Carmen. “Sí, estaría bien venir para acá. Me parece una buena iniciativa para fomentar el deporte”, destacó Abel Jiménez.

Diego Rodríguez platicó que para él, como un residente del área, “es una estrategia muy buena porque no solamente la gente se va a concentrar en Guadalajara, sino que se le da publicidad a otros municipios que somos las sedes más importantes dentro de la Zona Metropolitana. Yo vivo a unas cuadras y puedo estarme moviendo sin problema”.

“Nos parece bien pero sí va a estar complicado llegar. A lo mejor sí venimos, dependiendo de cómo está el tráfico para llegar aquí. Veríamos y si no pues los veríamos en casa pero estaría bien dar la vuelta aquí”, señalaron Laura y Jorge.

Mientras los preparativos finales quedan listos para el partido inaugural, el Andador 20 de noviembre ya se llenó de vida con el Cielo Tejido que se ha robado las miradas y la atención de las familias, parejas y grupos de amigos que hacen el trayecto desde los Arcos de Zapopan hasta la Plaza, viendo los colores de las naciones que jugarán en la Perla Tapatía.

Andador 20 de noviembre decorado con el Cielo Tejido

“Nos gustaron mucho, hoy venimos exclusivamente a verlos, nos llamaron mucho la atención”, comentaron Cinthya y Poncho Sandoval. “Me agrada el tipo de tejido muy artesanal y se me hace interesante que lo hagan así”, dijo Carmen, en tanto que Laura y Jorge de igual forma apreciaron la obra. “Preciosos, nos gusta lo mexicano. Está muy bonito, no habíamos venido, lo vimos en internet y dijimos hay que dar una vuelta, es una maravilla”, subrayaron.

El optimismo se siente en las calles

En cuanto a las expectativas para el torneo, tanto del Tri como de la fiesta y lo que le puede dejar a la ciudad, la gente fue optimista. “ Espero que la economía local y estatal crezca más para poderle dar otra vista a los turistas tanto nacionales como extranjeros” , mencionó Diego Rodríguez.

“Ojalá la gente que visite México se lleve una buena impresión, que quienes vengan lo pasen bien. Para mucha gente es una oportunidad grande de un intercambio cultural masivo y eso es algo muy bueno, el acercamiento con gente con la que no tendrían contacto nunca”, externaron Cinthya y Poncho.

“Por la fiesta excelente, por el Mundial, ojalá ahora sí quedemos en buen lugar y, sobre todo, hay que tener mucha precaución con lo que viene de virus supuestamente. Este jueves ya ganó México 5-1, esperemos que esta sorpresa nos la den también para el Mundial, que quede campeón” , concluyeron Jorge y Laura.

NG