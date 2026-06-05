Jalisco conquista su título 25 consecutivo en la Olimpiada Nacional con récord de medallas de oro

Jalisco volvió a confirmar su dominio en el deporte amateur mexicano al proclamarse campeón de la Olimpiada Nacional por vigésima quinta ocasión consecutiva , cerrando una participación histórica que quedará marcada en los registros de la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país.

La delegación auriazul no solo aseguró una vez más el primer lugar del medallero general, sino que además estableció un nuevo récord de preseas doradas al alcanzar un total de 501 medallas de oro, superando su propia marca que había impuesto en la edición anterior, cuando concluyó con 482 metales áureos.

El oro número 500 llegó gracias a la destacada actuación de Patzari Olivera y Mario Guzmán en la disciplina de Gimnasia Trampolín, dentro de la prueba de Equipos Mixtos de la categoría 15-16 años. Apenas unos momentos después, Aixa de León y Aldo Zúñiga se encargaron de incrementar la cifra ya histórica al conseguir la medalla de oro 501 en la misma prueba, pero dentro de la categoría 17-21 años.

Jalisco rompe récord en medallas

Además del récord de oros, Jalisco también estableció una nueva marca en el total de medallas obtenidas al finalizar su participación con mil 116 preseas . Además de los oros mencionados, también se obtuvieron 320 preseas de plata y 295 de bronce, reflejando el enorme nivel competitivo mostrado por las y los deportistas del estado a lo largo de la competencia.

Este logro fue resultado del esfuerzo, sacrificio, disciplina y determinación de los más de 2 mil 300 atletas que representaron a Jalisco en las distintas sedes del evento multideportivo, demostrando el trabajo constante que se realiza en la formación deportiva desde edades tempranas.

El dominio jalisciense quedó reflejado también en los resultados por disciplinas. La selección estatal logró coronarse campeona en 24 de las 54 disciplinas y, además, consiguió ubicarse dentro de los tres primeros lugares en 39 deportes, una muestra de la amplitud y profundidad de su talento deportivo.

Con esta actuación histórica, Jalisco reafirma su posición como la principal potencia deportiva del país y continúa construyendo un legado de excelencia que se ha mantenido durante más de dos décadas. El título número 25 consecutivo y los nuevos récords de medallas representan un nuevo capítulo de éxito para una generación de atletas que sigue elevando el nombre del estado en el escenario nacional.

Deportes en los que Jalisco se coronó en la Olimpiada Nacional 2026:

Triatlón

Bádminton

Clavados

Pentatlón

Ciclismo

Tiro con arco

Squash

Tiro deportivo

Skateboard

In line hockey

Patinaje de velocidad

Frontón

Polo acuático

Boliche

Taekwondo

Canotaje

Golf

Natación artística

Charrería

Tenía de mesa

Levantamiento de pesas

Gimnasia artística femenil

Surfing

Gimnasia de trampolín

NG