Mundial 2026: Corea del Sur ya está en Guadalajara y enciende el ambiente mundialista

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo sigue avanzando y Guadalajara ya comenzó a vivir el ambiente mundialista. Este viernes, la Selección de Corea del Sur se convirtió en el primer equipo nacional en arribar a la ciudad , donde fue recibida por decenas de aficionados que no quisieron perderse la oportunidad de dar la bienvenida a una de las selecciones más queridas por la afición mexicana.

Desde horas antes de la llegada del conjunto asiático, seguidores coreanos y mexicanos se congregaron en las inmediaciones del hotel de concentración para esperar a los futbolistas. Entre banderas, camisetas, fotografías y cánticos, el entusiasmo fue creciendo conforme se acercaba el momento de ver aparecer a las estrellas del combinado nacional.

Uno de los nombres que más expectativa generó fue el de Son Heung-min. El delantero, considerado el máximo referente del futbol surcoreano, provocó la emoción de los presentes, varios de ellos portando camisetas del Tottenham como muestra de admiración hacia el futbolista.

Junto al capitán también llegaron otras figuras importantes del plantel, como Kim Min-jae y Lee Kang-in, quienes despertaron el interés de los aficionados que buscaban una fotografía o simplemente observar de cerca a los jugadores que representarán a su país en la máxima justa del futbol.

Música de mariachi recibe a la Selección de Corea del Sur

La bienvenida tuvo un sello muy mexicano. La música de mariachi acompañó la llegada de la delegación en las instalaciones del hotel, creando un ambiente festivo que sorprendió a algunos de los visitantes y que reflejó la tradicional hospitalidad tapatía. Los aplausos y gritos de apoyo no cesaron durante varios minutos, mientras los futbolistas descendían del camión e ingresaban a su hotel de concentración.

Aunque la selección no se detuvo para firmar autógrafos o convivir con los seguidores, eso no disminuyó el entusiasmo de quienes acudieron al recibimiento. Muchos aficionados se marcharon satisfechos por haber visto de cerca a sus ídolos y por formar parte de un momento que marca el inicio de la experiencia mundialista en Guadalajara.

Además, el cariño de la afición mexicana hacia Corea del Sur tiene antecedentes especiales. El recuerdo de la victoria surcoreana sobre Alemania en el Mundial de 2018, resultado que ayudó a México a avanzar a la siguiente ronda, sigue muy presente entre los seguidores nacionales. Esa conexión volvió a hacerse evidente durante la jornada, con mensajes de agradecimiento, banderas compartidas y muestras de afecto hacia el combinado asiático.

Con su llegada a Guadalajara, Corea del Sur no solo inauguró la presencia de selecciones mundialistas en la ciudad, sino que también confirmó que la fiebre por la Copa del Mundo ya comenzó a sentirse entre los aficionados. La fiesta apenas empieza, y la Perla Tapatía ya se prepara para recibir a los protagonistas del torneo más importante del planeta.

NG