Cruz Azul volvió a hacer historia en el futbol mexicano. Con la conquista de un nuevo título de Liga MX, el del Torneo Clausura 2026, el conjunto cementero no solo desató la euforia de millones de aficionados, sino que además dio un golpe de autoridad en el ranking histórico del futbol mexicano, reafirmando su lugar entre los clubes más ganadores y entre los protagonistas del país.

Este campeonato representa mucho más que otra estrella para la institución celeste. La Máquina consolidó un proyecto deportivo que logró sobreponerse tras los momentos complicados que atravesó durante el certamen, encontrando estabilidad y contundencia en los momentos decisivos.

El éxito del equipo se construyó a partir de una combinación efectiva entre jóvenes talentos, refuerzos extranjeros y un cuerpo técnico que entendió perfectamente la exigencia de dirigir a uno de los equipos más importantes y populares de la Liga MX.

La Final de Vuelta, disputada en el Estadio Olímpico Universitario ante los líderes Pumas, estuvo marcada por la intensidad y las emociones de principio a fin. La afición cementera convirtió el inmueble en una auténtica fiesta, alentando sin descanso y acompañando al equipo durante cada minuto del encuentro.

Con este nuevo campeonato, Cruz Azul no solo vuelve a tocar la gloria, sino que fortalece todavía más su peso histórico dentro del futbol mexicano.

Así queda el ranking de campeones de la Liga MX

Tras el silbatazo final y la ceremonia de premiación, la atención se trasladó a los registros históricos. El nuevo campeonato de Cruz Azul modificó la conversación sobre los clubes más ganadores del futbol mexicano y reavivó la comparación directa con sus principales rivales dentro de la Liga MX.

La clasificación por títulos de Liga MX es uno de los parámetros más importantes para medir la grandeza de las instituciones. IMAGO7

De acuerdo con los registros oficiales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el anexo de títulos reconocidos en la era profesional, la conquista cementera provoca movimientos importantes dentro del ranking histórico de campeonatos de liga, una clasificación que continúa siendo uno de los parámetros más importantes para medir la grandeza de las instituciones.

Este es el listado actualizado de los equipos con más títulos de Liga MX, contabilizados únicamente desde el inicio de la era profesional en 1943:

Equipo | Títulos

América | 16

Chivas | 12

Toluca | 12

Cruz Azul | 10

León | 8

Tigres | 8

Pumas | 7

Pachuca | 7

Santos Laguna | 6

Monterrey | 5

Atlas| 3

Atlante| 3

Necaxa | 3

Puebla | 2

Veracruz | 2

Zacatepec | 2

Asturias | 1

Real Club España | 1

Marte | 1

Tampico | 1

Oro | 1

Tecos | 1

Morelia | 1

Xolos de Tijuana | 1

Los 4 grandes… si se contaran los títulos de Liga MX

Los cuatro equipos más ganadores de títulos de la Liga MX son América, Chivas, Toluca y Cruz Azul; estos conforman el selecto grupo de equipos que han alcanzado la cifra de dos dígitos, consolidándose como las instituciones más dominantes y constantes a lo largo de la era profesional. Con el América a la cabeza al sumar 16 campeonatos, seguido de cerca por el histórico empate entre Chivas y el Deportivo Toluca con 12 trofeos cada uno, y cerrando este bloque estelar con los 10 títulos conquistados por el Cruz Azul, estos equipos no solo lideran la tabla histórica de éxitos, sino que representan los pilares fundamentales que han definido la competitividad, la pasión y la narrativa ganadora del balompié nacional.

Cerca, pero no alcanzan el 10

El siguiente bloque está integrado por cinco clubes que, con una trayectoria marcada por rachas ganadoras, han logrado consolidarse por encima de los cinco títulos sin alcanzar aún la decena. Este grupo es liderado por el León y los Tigres, ambos con 8 campeonatos, seguidos muy de cerca por los Pumas y el Pachuca, que suman 7 trofeos cada uno, y finalmente por el Santos Laguna, que completa este selecto conjunto con sus 6 estrellas. Estos equipos han sido los protagonistas de la evolución táctica y el crecimiento competitivo de la liga en las últimas décadas, demostrando una capacidad excepcional para mantenerse en la disputa constante por el trofeo y desafiar el dominio tradicional de los clubes más grandes del país.

Campeones más de una vez

El tercer estrato en el escalafón histórico del futbol mexicano incluye a clubes que han alcanzado más de dos títulos de liga, destacando por su resiliencia y momentos de gloria inolvidables. En este bloque encontramos al Monterrey, que se posiciona con 5 campeonatos, seguido por un grupo sólido conformado por Atlas, Atlante y Necaxa, cada uno con 3 estrellas en su escudo. Finalmente, este segmento se completa con el Puebla, el Veracruz y el Zacatepec, instituciones que, con 2 títulos de liga cada una, han grabado su nombre, aportando tradición y capítulos fundamentales a la narrativa de nuestro balompié.

Alcanzaron la gloria en alguna ocasión

Finalmente, el grupo que completa el palmarés histórico de la Liga MX está compuesto por instituciones que han saboreado la gloria de levantar el trofeo de liga en una ocasión. Este segmento es un testimonio de la diversidad y la evolución del campeonato, incluyendo a clubes pioneros de la era profesional temprana como el Asturias, el Real Club España, el Marte y el Oro, junto a equipos que han marcado épocas memorables en años más recientes, tales como el Tampico, los Tecos, el Atlético Morelia y los Xolos de Tijuana. Aunque poseen una sola estrella en su haber, cada uno de estos equipos ha dejado una huella en la historia, demostrando que en el balompié nacional cualquier institución es capaz de alcanzar la cima.

¿Por qué es tan importante este título para el futbol mexicano?

El impacto de este campeonato va mucho más allá de un simple trofeo para las vitrinas. Modifica por completo la narrativa y el debate sobre los "Cuatro Grandes" del futbol mexicano.

Durante muchos años, analistas y aficionados cuestionaron si las sequías prolongadas de títulos afectarían la grandeza del equipo cementero. Hoy, esa duda queda completamente despejada y enterrada en el pasado.

Alcanzar la decena de campeonatos pone a la institución en un grupo sumamente exclusivo. Solo tres equipos más en todo el territorio nacional pueden presumir de tener dos dígitos en su palmarés liguero.

Además, este triunfo inyecta una dosis necesaria de competitividad a la liga. Obliga a sus rivales directos, especialmente a los de la capital y a los del occidente del país, a replantear sus estrategias e inversiones para el próximo torneo.

El mapa del éxito en México se ha redibujado de manera fascinante. La historia se sigue escribiendo cada fin de semana en las canchas de nuestro país, pero hoy, el color que predomina en lo más alto del firmamento futbolístico es, sin lugar a dudas, el azul.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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