Jeremy Márquez encontró en Joel Huiqui al técnico que terminó por explotar una de sus mejores versiones dentro de Cruz Azul. Lo que comenzó como un torneo con protagonismo limitado terminó convirtiéndose en una historia de consolidación, confianza y adaptación que acabó con la obtención del título del Clausura 2026 de la Liga MX.

Poca participación con Larcamón

El mediocampista mexicano había tenido participación intermitente desde su llegada a La Máquina. Durante su primer torneo bajo el mando de Nicolás Larcamón disputó 17 partidos, aunque solamente cinco como titular, acumulando 756 minutos y marcando tres goles.

Para su segundo semestre con el conjunto celeste, Jeremy Márquez comenzó a ganar terreno dentro del plantel. Disputó 22 encuentros y arrancó en 19 de ellos, sumando 1587 minutos y mostrando una evolución importante dentro del mediocampo cementero.

El crecimiento, con Huiqui al timón

Sin embargo, el verdadero cambio llegó con Joel Huiqui en el banquillo. El estratega decidió mover a Márquez hacia el sector derecho como lateral, una modificación táctica que terminó siendo una de las claves en la estructura del equipo durante la Liguilla.

Desde esa posición, Jeremy destacó por su intensidad, recorrido y capacidad para cumplir en ambos costados del juego. Su despliegue físico y orden táctico le dieron equilibrio a un Cruz Azul que encontró solidez en el momento más importante del campeonato.

Además de su crecimiento futbolístico, Márquez apareció en momentos decisivos. Uno de los más importantes fue su gol en semifinales ante Chivas, anotación que ayudó a encaminar el pase celeste a la gran final.

Con el paso de los partidos, Jeremy dejó atrás el rol de jugador secundario para convertirse en uno de los hombres de confianza de Huiqui. Su adaptación y regularidad terminaron siendo fundamentales para que Cruz Azul levantara la décima estrella tras derrotar a Pumas en Ciudad Universitaria. Lo que parecía una simple apuesta táctica terminó consolidándose como una de las decisiones más importantes del campeonato para La Máquina.

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